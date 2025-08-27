Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Активы 9 украинских банков продают — какие учреждения в списке

Активы 9 украинских банков продают — какие учреждения в списке

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 12:12
Активы 9 украинских банков выставляют на торги — что продают
Здание "Проминвестбанка". Фото: УНИАН

В Украине планируют выставить на продажу активы сразу нескольких банков. Они включают не только права требования по кредитам, но и недвижимость, земельные участки, транспортные средства и другие ценности.

О том, активы каких банков будут реализованы на торгах, отмечается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Реклама
Читайте также:

Активы каких банков выставят на продажу

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) планирует реализовать активы ряда банков, которые находятся в процессе ликвидации. Крупных финансовых учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, продажа не коснется.

В самом фонде сообщили, что в течение текущей рабочей недели, до 29 августа, запланирована продажа активов таких банков:

  1. Банк Сич.
  2. МР Банк.
  3. КСГ Банк.
  4. Мегабанк.
  5. Дельта Банк.
  6. АКБ "Конкорд".
  7. Банк Форвард.
  8. Коминвестбанк.
  9. Проминвестбанк.

Реализация активов состоится с 25 по 29 августа через платформу Prozorro.Продажи. Общая начальная стоимость всех лотов составляет 926 млн грн.

Что именно продадут на торгах

Общая сумма выставленных активов включает:

  • 13,3 млн грн — дебиторскую задолженность перед банками;
  • 819,4 млн грн — права требования по кредитным обязательствам;
  • 93,3 млн грн — недвижимость, земельные участки, транспорт и другие основные средства.

Как отмечают в фонде, средства от реализации активов будут направлены на погашение задолженности перед кредиторами ликвидированных учреждений.

Ранее мы писали, что 14 августа ПриватБанк организовал масштабный аукцион по реализации просроченных кредитов на общую сумму 5,2 млрд грн. Целью этого шага была оптимизация и очистка кредитного портфеля банка.

Также мы рассказывали, что клиентка одного из ведущих украинских банков заметила, что с ее счета сняли более 700 грн комиссии за якобы кредитные операции, хотя она пользовалась собственными средствами. В банке эту информацию отрицают, несмотря на данные выписки.

деньги банки активы продажа торги
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации