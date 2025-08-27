Активы 9 украинских банков выставляют на торги — что продают

Здание "Проминвестбанка". Фото: УНИАН

В Украине планируют выставить на продажу активы сразу нескольких банков. Они включают не только права требования по кредитам, но и недвижимость, земельные участки, транспортные средства и другие ценности.

О том, активы каких банков будут реализованы на торгах, отмечается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Реклама

Читайте также:

Активы каких банков выставят на продажу

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) планирует реализовать активы ряда банков, которые находятся в процессе ликвидации. Крупных финансовых учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, продажа не коснется.

В самом фонде сообщили, что в течение текущей рабочей недели, до 29 августа, запланирована продажа активов таких банков:

Банк Сич. МР Банк. КСГ Банк. Мегабанк. Дельта Банк. АКБ "Конкорд". Банк Форвард. Коминвестбанк. Проминвестбанк.

Реализация активов состоится с 25 по 29 августа через платформу Prozorro.Продажи. Общая начальная стоимость всех лотов составляет 926 млн грн.

Что именно продадут на торгах

Общая сумма выставленных активов включает:

13,3 млн грн — дебиторскую задолженность перед банками;

819,4 млн грн — права требования по кредитным обязательствам;

93,3 млн грн — недвижимость, земельные участки, транспорт и другие основные средства.

Как отмечают в фонде, средства от реализации активов будут направлены на погашение задолженности перед кредиторами ликвидированных учреждений.

Ранее мы писали, что 14 августа ПриватБанк организовал масштабный аукцион по реализации просроченных кредитов на общую сумму 5,2 млрд грн. Целью этого шага была оптимизация и очистка кредитного портфеля банка.

Также мы рассказывали, что клиентка одного из ведущих украинских банков заметила, что с ее счета сняли более 700 грн комиссии за якобы кредитные операции, хотя она пользовалась собственными средствами. В банке эту информацию отрицают, несмотря на данные выписки.