Активи 9 українських банків виставляють на торги — що продають

В Україні планують виставити на продаж активи одразу кількох банків. Вони включають не лише права вимоги за кредитами, а й нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби та інші цінності.

Про те, активи яких банків буде реалізовано на торгах, зазначається на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Активи яких банків виставлять на продаж

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) планує реалізувати активи низки банків, які перебувають у процесі ліквідації. Великих фінансових установ, таких як ПриватБанк та Ощадбанк, продаж не торкнеться.

У самому фонді повідомили, що протягом поточного робочого тижня, до 29 серпня, заплановано продаж активів таких банків:

Банк Січ. МР Банк. КСГ Банк. Мегабанк. Дельта Банк. АКБ "Конкорд". Банк Форвард. Комінвестбанк. Промінвестбанк.

Реалізація активів відбудеться з 25 по 29 серпня через платформу Prozorro.Продажі. Загальна початкова вартість усіх лотів становить 926 млн грн.

Що саме продадуть на торгах

Загальна сума виставлених активів включає:

13,3 млн грн — дебіторську заборгованість перед банками;

819,4 млн грн — права вимоги за кредитними зобов’язаннями;

93,3 млн грн — нерухомість, земельні ділянки, транспорт та інші основні засоби.

Як зазначають у фонді, кошти від реалізації активів будуть спрямовані на погашення заборгованості перед кредиторами ліквідованих установ.

