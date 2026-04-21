Ринат Ахметов купил квартиру в Монако за 471 млн евро: что известно об исторической сделке

Ринат Ахметов купил квартиру в Монако.

Украинский миллиардер Ринат Ахметов совершил масштабную финансовую операцию. Он приобрел пятиэтажную квартиру в престижном жилом комплексе Монако. Сделка стоила самому богатому человеку Украины 471 млн евро, что сделало ее одной из крупнейших в истории продажи недвижимости.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

Что известно о новой квартире Ахметова

Миллиардер стал владельцем квартиры в районе Маретерра — привлекательном для многих инвесторов со всего мира. Пятиэтажное помещение расположено во флагманском здании Le Renzo и занимает площадь около 2 500 квадратных метров. Это без учета балконов и террас, которые открывают невероятный вид на Средиземное море.

По данным издания, украинец потратил 471 млн евро — это одна из крупнейших сделок с недвижимостью в истории. Жители Le Renzo имеют доступ к частному бассейну, джакузи и парковкам. Известно, что договор о покупке квартиры был заключен в 2021 году, однако полномасштабная война в Украине привела к сильному финансовому потрясению в холдинговой компании Ахметова — System Capital Management (SCM).

"Международный инвестиционный портфель SCM уже больше десяти лет содержит отдельный портфель элитной недвижимости, как неоднократно заявлялось публично. Среди его активов — проект Le Renzo, в который мы инвестировали на первичном рынке 2021 года", — говорится в заявлении компании.

