Головна Економіка Ахметов купив п'ятиповерхову квартиру в Монако: чому угода стала історичною

Дата публікації: 21 квітня 2026 13:57
Рінат Ахметов купив квартиру в Монако за 471 млн євро: що відомо про історичну угоду
Рінат Ахметов купив квартиру в Монако. Фото: кадр із відео, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Український мільярдер Рінат Ахметов здійснив масштабну фінансову операцію. Він придбав п’ятиповерхову квартиру в престижному житловому комплексі Монако. Угода коштувала найбагатшій людині України 471 млн євро, що зробило її однією з найбільших в історії продажу нерухомості.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

Що відомо про нову квартиру Ахметова

Мільярдер став власником квартири в районі Маретерра — привабливому для багатьох інвесторів з усього світу. П’ятиповерхове приміщення розташоване у флагманській будівлі Le Renzo та займає площу близько 2 500 квадратних метрів. Це без урахування балконів і терас, які відкривають неймовірний вид на Середземне море.

За даними видання, українець витратив 471 млн євро — це одна з найбільших угод із нерухомістю в історії. Мешканці Le Renzo мають доступ до приватного басейну, джакузі та паркувальних місць. Відомо, що договір про купівлю квартири уклали у 2021 році, однак повномасштабна війна в Україні призвела до сильного фінансового потрясіння в холдинговій компанії Ахметова — System Capital Management (SCM).

"Міжнародний інвестиційний портфель SCM уже понад десять років містить окремий портфель елітної нерухомості, як неодноразово заявлялося публічно. Серед його активів — проєкт Le Renzo, у який ми інвестували на первинному ринку 2021 року", — йдеться в заяві компанії.

Чим приваблює район Маретерра

Його повноцінно відкрили у 2024 році, тож це найновіший район Князівства Монако. Він поєднав архітектурні новації, екологічну відповідальність та розвинену інфраструктуру, що гарантувало високий рівень життя. Завдяки Маретерра територія Монако розширилася на 3% без шкоди для природного/міського балансу.

Обсяг житлових об'єктів обмежений, а ціни на нерухомість дуже високі. Станом на квітень 2026 року для поселення відкриті резиденції Le Renzo, Les Townhouses, Les Jardins d’Eau та Front de mer. За даними місцевих анонімних агентів, звичайну квартиру в районі Маретерра можна орендувати приблизно за 150 000 євро на місяць.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
