Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Популярная платформа по аренде жилья в партнерстве с международной страховой компанией будет компенсировать денежными средствами испорченный отдых из-за погодных условий. В отличие от классических полисов, эта система не требует сбора справок или подачи заявлений о страховом случае. Если объективные метеорологические датчики фиксируют сверхнормативные осадки, компенсация начисляется автоматически.

Об этом сообщает платформа Airbnb, передают Новини.LIVE.

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Как оформить защиту от непогоды

Воспользоваться этой опцией могут совершеннолетние жители европейских стран при бронировании жилья. Опция добавляется непосредственно на странице оформления заказа.

Если до даты заезжа остается 7 и более дней, полис можно добавить с помощью кнопки "Добавить к поездке" в электронном письме или в личном кабинете.

Когда выплатят компенсацию

Чтобы за день пребывания была начислена денежная компенсация, должны совпасть три ключевых параметра:

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Выпало не менее 1,5 мм осадков за час. Дождь фиксируется в период с 08:00 до 20:00 по местному времени. Ливень длится не менее минимального количества часов, указанного в страховом сертификате IPID.

Данные собираются в режиме реального времени из независимых метеорологических источников: спутниковые системы NASA (IMERG GPM), радары, прогнозы ECMWF и станции NOAA.

Сумма компенсации составляет от 50 до 1000 евро в день в соответствии с условиями вашего сертификата. Однако если вы отправитесь на экскурсию в соседний город и там попадете под ливень, это событие не подлежит компенсации.

Как получить деньги

Процесс выплаты максимально упрощен. В случае сверхнормативного дождя пользователь платформы получит уведомление по электронной почте и в приложении Airbnb с защищенной ссылкой на платежный портал Chubb.При первом обращении вам потребуется указать реквизиты банковского счета (IBAN) и пройти быструю верификацию личности.

В дальнейшем выплаты будут перечисляться автоматически. На отправку реквизитов дается до 3 напоминаний. Отслеживать статус транзакций можно непосредственно на странице с подробностями полиса в аккаунте Airbnb.

Что не покрывается страховым полисом

Деньги не выплачиваются, если:

Были другие виды осадков, кроме дождя. Снег, град, мокрый снег, гололед или сильный ветер. Стихийные бедствия, о которых было объявлено до покупки полиса, или поездки в регионы, в отношении которых действовали официальные рекомендации воздержаться от путешествий. Если заезд отменен вами или хозяином до начала поездки. Ядерные, химические, биологические инциденты и санкционные ограничения.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали о необычной вакансии в Финляндии, за которую готовы заплатить 2 000 евро. Все, что требуется от сотрудников, — путешествовать по живописным островам, вдыхать ароматы морского бриза, сосновых лесов, свежеиспеченного хлеба и финской сауны. Специального образования для этого не требуется.

Также Новини.LIVE рассказывали, какая из стран заплатит 10 000 евро за переезд. Такая финансовая поддержка рассчитана на тех, кто переедет в приграничные территории этого государства. В частности, выпускникам таких регионов государство выплатит такую же сумму, если они не уедут из города.