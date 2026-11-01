Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Популярна платформа оренди житла у партнерстві з міжнародним страховиком буде компенсувати грошима зіпсований відпочинок через погодні умови. На відміну від класичних полісів, ця система не вимагає збору довідок чи подання заяв про страховий випадок. Якщо об'єктивні метеорологічні датчики фіксують понаднормові опади, компенсація нараховується автоматично.

Про це повідомляє платформа Airbnb, передають Новини.LIVE.

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Як оформити захист від негоди

Скористатися опцією можуть повнолітні резиденти європейських країн під час бронювання житла. Опція додається безпосередньо на сторінці оформлення замовлення.

Якщо до дати заїзду залишається 7 і більше днів, поліс можна додати через кнопку "Додати до подорожі" в електронному листі або в особистому кабінеті.

Коли виплатять компенсацію

Щоб за день перебування була нарахована грошова компенсація, мають збігтися три ключові параметри:

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Було щонайменше 1,5 мм опадів за годину. Дощ фіксується у період з 08:00 до 20:00 за місцевим часом. Злива триває не менше мінімальної кількості годин, зазначеної у страховому сертифікаті IPID.

Дані збираються в режимі реального часу через незалежні метеорологічні джерела: супутникові системи NASA (IMERG GPM), радари, прогнози ECMWF та станції NOAA.

Сума компенсації становить від 50 до 1000 євро на день відповідно до умов вашого сертифіката. Однак якщо ви вирушите на екскурсію в сусіднє місто і там потрапите під зливу, ця подія не підлягає компенсації.

Як отримати гроші

Процес виплати максимально спрощений. У разі понаднормового дощу, користувачу платформи надійде сповіщення на e-mail та в застосунок Airbnb із захищеним посиланням на платіжний портал Chubb.Під час першого випадку вам знадобиться вказати реквізити банківського рахунку (IBAN) та пройти швидку верифікацію особи.

Надалі виплати перераховуватимуться автоматично. На відправку реквізитів дається до 3 нагадувань.Відстежувати статус транзакцій можна безпосередньо на сторінці деталізації поліса в акаунті Airbnb.

Що не покривається страховим полісом

Гроші не виплачуються, якщо:

Були інші види опадів крім дощу. Сніг, град, мокрий сніг, ожеледь або сильний вітер. Стихійні лиха, про які було оголошено до купівлі поліса, або поїздки в регіони, щодо яких діяли офіційні рекомендації утриматися від подорожей. Якщо заїзд скасовано вами або господарем до початку поїздки. Ядерні, хімічні, біологічні інциденти та санкційні обмеження.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про незвичну вакансію у Фінляндії, за яку готові заплатити 2 000 євро. Все, що вимагається від працівників — подорожувати мальовничими островами, вдихати аромати морського бризу, соснових лісів, свіжоспеченого хліба та фінської сауни. Спеціальна освіта для цього не потрібна.

Також Новини.LIVE розповідали, яка з країн заплатить 10 000 євро за переїзд. Така фінансова підтримка розрахована для тих, хто переїде до прикордонних територій цієї держави. Зокрема, випускникам таких регіонів держава заплатить так само, якщо ті не поїдуть з міста.