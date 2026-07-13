Цены на борщевой набор изменились: какие овощи подешевели больше всего

Покупатели на рынке, овощи. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Поход на рынок на этой неделе может приятно удивить. Цены на многие сезонные овощи продолжают падать, а некоторые из них уже стоят почти вдвое дешевле, чем несколько недель назад. Больше всего подешевели помидоры, кабачки и баклажаны. В то же время огурцы после временного падения цен снова начали дорожать.

Как изменились цены на популярные овощи, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на данные EastFruit.

Что подешевело больше всего

Одним из главных рекордсменов по снижению цены на этой неделе стали красные помидоры. Если еще неделю назад их продавали по 55–75 гривен за килограмм, то сейчас цены опустились до 30–60 гривен.

Подешевел и кабачок — с 15–25 гривен до 15–20 гривен за килограмм. Снизились и цены на баклажаны: сейчас они стоят 70–100 гривен, тогда как неделей ранее продавались по 95–105 гривен.

Снизилась и стоимость сахарной кукурузы. Один початок сейчас продают за 18–25 гривен, хотя еще неделю назад цена достигала 20–30 гривен.

Среди зелени также наблюдается снижение цен. Например, укроп подешевел с 145–155 гривен до 100–150 гривен за килограмм, а зеленый лук — со 125–135 гривен до 100–135 гривен.

Цены на овощи торговой группы EastFruit. Скриншот

Цены на огурцы

После нескольких недель подряд снижения цен огурцы снова начали дорожать.

Если ещё на прошлой неделе их продавали по 15–30 гривен за килограмм, то сейчас цены уже составляют 25–40 гривен.

Что с ценами на борщевой набор

Среди самых популярных овощей большинство цен остаются стабильными или даже постепенно снижаются.

Так, прошлогодний картофель, как и неделю назад, стоит 12–16 гривен за килограмм, а молодой — 12–15 гривен.

Белокочанная капуста также не изменила стоимость — 20–25 гривен за килограмм.

В отличие от помидоров или кабачков, сладкий перец на этой неделе тоже почти не изменился в цене. Его продают по 70–175 гривен за килограмм. Это объясняется тем, что массовый сбор урожая еще не начался, поэтому существенного увеличения предложения на рынке пока нет.

На рынке растет предложение моркови прошлогоднего урожая, однако цены пока не спешат снижаться. Наоборот, за неделю она даже немного подорожала — с 30–35 гривен до 30–40 гривен за килограмм.

В то же время молодая морковь продолжает дешеветь. Если еще неделю назад ее продавали по 43–47 гривен за килограмм, то сейчас цены опустились до 28–30 гривен.

Столовая свекла также стала немного дешевле — 14–18 гривен против 17–20 гривен неделей ранее.

Что еще подешевело на этой неделе

Черешня в Украине стала значительно доступнее. Если в прошлом году из-за неурожая цены били рекорды, то сейчас килограмм ягоды можно купить менее чем за 70 гривен. Самое выгодное предложение на этой неделе у Varus, где черешня стоит 69,90 гривен за килограмм. В то же время в АТБ и Ашане цены начинаются примерно от 179 гривен, а в "Сильпо" зависят от сорта — от 199 до почти 879 гривен за килограмм.

Эксперты объясняют снижение цен хорошим урожаем в Украине и увеличением импорта из Европы. Из-за большого количества ягоды продавцы вынуждены быстрее её реализовывать, ведь черешня быстро портится. Именно поэтому середина лета традиционно считается лучшим временем для покупки ягоды — как для свежего потребления, так и для заморозки или домашних заготовок.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут существенно сэкономить на яйцах, если покупать их поштучно вместо фасованных. В зависимости от супермаркета экономия на одной десятке может достигать 10–20 гривен, а самые низкие цены на нефасованные яйца предлагают АТБ, Varus, Фора и Ашан.

Еще Новини.LIVE писали, сколько стоят арбузы на украинских рынках. Из-за небольших объемов нового урожая цены пока остаются высокими — от 39,90 до 69,90 гривен за килограмм в зависимости от сети. Ожидается, что с началом массовой уборки урожая в южных областях арбузы заметно подешевеют.