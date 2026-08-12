Почему дешевеет подсолнух в Украине: обвал цен и последствия

Мужчина на сборе урожая подсолнухов. Фото: УНИАН.

На украинском рынке масличных культур зафиксировано стремительное падение закупочных цен на семена подсолнечника. Один из крупнейших игроков агрорынка — холдинг "Кернел" — существенно пересмотрел закупочные цены в сторону понижения. Это вызвало значительный резонанс и беспокойство среди отечественных сельхозпроизводителей.

Об этом сообщает AgroWeek, передают Новини.LIVE.

Какова сейчас динамика цен

По данным мониторинга, еще в начале августа перерабатывающие предприятия компании "Кернел" закупали подсолнечник по цене в среднем от 26 500 до 27 000 гривен за тонну. Однако уже через несколько дней закупочные цены резко упали до 19 300–19 700 гривен за тонну.

Таким образом, падение цен составило около 7 800–8 000 грн за тонну, что означает снижение цены почти на треть за крайне короткий промежуток времени.

Наибольшее снижение стоимости сырья зафиксировано в Одесской области. В частности, на мощностях ООО "Украинская Черноморская Индустрия" закупочная цена упала с 27 000 до 19 700 гривен за тонну. Цена упала аж на 7 300 гривен. Аналогичная тенденция к снижению цен наблюдается и на Кропивницком маслоэкстракционном заводе.

Читайте также:

Какие риски существуют для аграриев

Эксперты рынка выделяют несколько ключевых факторов:

Сезонное увеличение предложения. Активный процесс уборки урожая привел к массовому поступлению семян нового урожая на рынок, что оказало существенное давление на закупочные цены. Изменение экспортно-перерабатывающего спроса. Падение спроса и цен на подсолнечное масло в мире, из-за чего заводы сократили закупки.

Для аграриев такое стремительное падение означает существенное снижение рентабельности выращивания подсолнечника и несоответствие реальных доходов предыдущим расчетам. Эксперты советуют фермерам не спешить с продажами по заниженным ценам. Также следует тщательно оценивать возможности собственного хранения или первичной переработки и гибко и быстро принимать решения, опережая действия других продавцов.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали, почему аграрии вынуждены сейчас продавать пшеницу по низким ценам. Главной причиной заниженных цен стали российские удары по портам в Черном море. К тому же покупатели пользуются беспомощностью фермеров, которым немедленно нужны оборотные средства.

Также Новини.LIVE сообщали, на какой зерновой культуре можно получить наибольшую прибыль. Как сообщают эксперты, такой культурой может стать соя. Она уже несколько лет подряд остается одной из самых стабильных экспортных культур.