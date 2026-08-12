Чому дешевшає соняшник в Україні: обвал цін та наслідки

Чоловік на збиранні врожаю соняшника. Фото: УНІАН.

На українському ринку олійних культур зафіксовано стрімке падіння закупівельних цін на насіння соняшника. Один із найбільших гравців агроринку холдинг "Кернел" суттєво переглянув закупівельні ціни у бік зниження. Це викликало значний резонанс та занепокоєння серед вітчизняних сільгоспвиробників.

Про це повідомляє AgroWeek, передають Новини.LIVE.

Яка зараз динаміка цін

За даними моніторингу, ще на початку серпня переробні підприємства компанії "Кернел" закуповували соняшник за ціною в середньому від 26 500 до 27 000 гривень за тонну. Проте вже за кілька днів закупівельні розцінки різко впали від 19 300 до 19 700 гривень за тонну.

Таким чином, негативна динаміка склала близько 7 800-8 000 грн на тонні, що означає падіння ціни майже на третину за вкрай короткий проміжок часу.

Найбільше зниження вартості сировини зафіксоване в Одеській області. Зокрема, на потужностях ТОВ "Українська Чорноморська Індустрія" ціна закупівель впала з 27 000 до 19 700 гривень за тонну. Ціна впала аж на 7 300 гривень. Подібна тенденція зі зниженням цін спостерігається і на Кропивницькому олійноекстракційному заводі.

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Які існують ризики для аграріїв

Експерти на ринку виділяють кілька ключових факторів:

Сезонне збільшення пропозиції. Активний збиральний процес спричинив масовий приплив насіння нового врожаю на ринок, створивши суттєвий тиск на закупівельні ціни. Зміна експортно-переробного попиту. Падіння попиту та цін на соняшникову олію у світі, через що заводи зменшили закупівлі.

Для аграріїв таке стрімке падіння означає суттєве зниження рентабельності вирощування соняшнику та невідповідність реальних доходів попереднім розрахункам. Експерти радять фермерам не поспішати з продажами за заниженими цінами. Також слід детально оцінювати можливості власного зберігання або первинної переробки та гнучко і швидко ухвалювати рішення до дій інших продавців.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, чому аграрії змушені зараз продавати пшеницю за низькими цінами. Головною причиною для занижених цін стали російські удари по портам в Чорному морі. До того ж, покупці користуються безпорадністю фермерів, яким негайно потрібні обігові кошти.

Також Новини.LIVE, повідомляли за яку зернову культуру можна отримати найбільшого прибутку. Як повідомляють експерти, то такою культурою може стати соя. Вона вже кілька років поспіль залишається однією з найстабільніших експортних культур.