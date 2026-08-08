Соя залишається найприбутковішою культурою: які ціни прогнозують на новий сезон в Україні

Соя в руках, комбайн в полі. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Соя може знову стати однією з найприбутковіших культур для українських аграріїв. Експерти радять виробникам не поспішати з продажем нового врожаю, адже вже взимку ціни можуть зрости на кілька тисяч гривень за тонну.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Всеукраїнську Аграрну Раду.

Чому саме соя

За словами експертів, соя вже кілька років поспіль залишається однією з найстабільніших експортних культур. Вона користується попитом як серед українських переробників, так і на зовнішніх ринках.

На відміну від кукурудзи, для експорту сої не потрібно накопичувати великі партії продукції. Достатньо 200–300 тонн, що значно спрощує продаж. Крім того, виробники можуть використовувати автомобільну, залізничну логістику та постачання через дунайські порти.

"У 2022–2024 роках соя, як і ріпак, була культурою, що реально генерувала прибуток для аграріїв", — зазначають експерти.

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Чому варто зачекати з продажем

Аналітики прогнозують, що на початку нового маркетингового сезону найбільший ціновий тиск відчуватиме саме кукурудза через значні обсяги нового врожаю. Натомість ситуація на ринку сої виглядає значно перспективнішою.

Експерти нагадують, що аналогічна ситуація вже була торік. Тоді аграріям рекомендували продавати кукурудзу, а сою залишати на зберігання. Ті виробники, які реалізували сою лише взимку або на початку весни, отримали значно вищу ціну. На думку фахівців, подібний сценарій може повторитися і цього року.

Якими можуть бути ціни

Зараз окремі переробні підприємства вже пропонують за сою нового врожаю близько 17–18 000 гривень за тонну. Втім, за сприятливої ситуації з логістикою ціна може зрости до 20–22 000 гривень за тонну. Тому експерти не радять поспішати укладати форвардні контракти.

"Є сенс не поспішати з форвардними продажами. Взимку ціна може бути значно цікавішою для виробників", — підсумували аналітики.

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