Соя по-прежнему остается самой прибыльной культурой: какие цены прогнозируют на новый сезон в Украине

Соя в руках, комбайн в поле. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Соя может вновь стать одной из самых прибыльных культур для украинских аграриев. Эксперты советуют производителям не торопиться с продажей нового урожая, ведь уже зимой цены могут вырасти на несколько тысяч гривен за тонну.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Всеукраинский аграрный совет.

Почему именно соя

По словам экспертов, соя уже несколько лет подряд остается одной из самых стабильных экспортных культур. Она пользуется спросом как среди украинских переработчиков, так и на внешних рынках.

В отличие от кукурузы, для экспорта сои не нужно накапливать большие партии продукции. Достаточно 200–300 тонн, что значительно упрощает продажу. Кроме того, производители могут использовать автомобильную и железнодорожную логистику, а также поставки через дунайские порты.

"В 2022–2024 годах соя, как и рапс, была культурой, которая реально приносила прибыль аграриям", — отмечают эксперты.

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Почему стоит подождать с продажей

Аналитики прогнозируют, что в начале нового маркетингового сезона наибольшее ценовое давление будет испытывать именно кукуруза из-за значительных объемов нового урожая. Зато ситуация на рынке сои выглядит гораздо более перспективной.

Эксперты напоминают, что аналогичная ситуация уже была в прошлом году. Тогда аграриям рекомендовали продавать кукурузу, а сою оставлять на хранение. Те производители, которые реализовали сою только зимой или в начале весны, получили значительно более высокую цену. По мнению специалистов, подобный сценарий может повториться и в этом году.

Какими могут быть цены

Сейчас отдельные перерабатывающие предприятия уже предлагают за сою нового урожая около 17–18 000 гривен за тонну. Впрочем, при благоприятной ситуации с логистикой цена может вырасти до 20–22 000 гривен за тонну. Поэтому эксперты не советуют спешить с заключением форвардных контрактов.

"Есть смысл не торопиться с форвардными продажами. Зимой цена может оказаться значительно более привлекательной для производителей", — подытожили аналитики.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинский агроэкспорт продолжает расти, несмотря на войну и обстрелы портовой инфраструктуры. За первое полугодие 2026 года экспорт продовольствия вырос на 11%, а чистый доход от внешней торговли достиг почти 8 млрд долларов, при этом новые соглашения о свободной торговле с ОАЭ и Турцией должны открыть для производителей дополнительные рынки сбыта.

Также Новини.LIVE писали о новых ветеринарных правилах для импорта продукции животного происхождения. Украинским экспортерам придется учитывать дополнительные проверки, более строгие требования к маркировке животных, а также новые правила для мясной, молочной и яичной продукции, чтобы беспрепятственно поставлять товары в ЕС.