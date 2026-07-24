Овощи и фрукты подешевели в Сільпо: что отдают со скидками до 37%

Супермаркет Сільпо, помидоры и клубника на прилавках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Для экономии на продуктах питания украинцы могут отслеживать пониженные цены в супермаркетах. Сети регулярно обновляют акционный ассортимент и предлагают потребителям выгодные скидки на востребованные товары. Среди них — разнообразные овощи и фрукты, давно ставшие неотъемлемой частью рациона.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об актуальных скидках на овощи и фрукты в Сільпо по состоянию на пятницу, 24 июля.

Скидки на продукты в Сільпо

Некоторые украинцы ошибочно полагают, что снижение цен на овощи и фрукты свидетельствует об истечении срока годности или наличии косметических дефектов. Действительно, на прилавки супермаркетов нередко выставляют акционные продукты, которые начали портиться.

Однако при заказе товаров в онлайн-магазине можно быть уверенным в качественных характеристиках ассортимента. Мы промониторили страницу с овощами и фруктами на сайте Сільпо, узнав, какие позиции доступны потребителям с выгодной скидкой. Результат оказался таким:

дыня — 5,95 грн вместо 9,45 грн (-37%);

томат розовый — 10,88 грн вместо 14,90 грн (-27%);

слива черная — 10,06 грн вместо 12,90 грн (-22%);

салат Айсберг — 55,29 грн вместо 69,99 грн (-21%);

нектарин — 14,32 грн вместо 17,90 грн (-20%);

капуста брокколи — 9,64 грн вместо 11,90 грн (-19%);

лук — 5,65 грн вместо 6,50 грн (-13%);

клубника — 154,86 грн вместо 174 грн (-11%);

чеснок — 15,49 грн вместо 17,40 грн (-11%);

груша — 15,38 грн вместо 16,90 грн (-9%).

Скидки на овощи и фрукты в Сільпо. Фото: скриншот

Овощной дефицит во Франции

Ранее мы рассказывали, что продолжительная жара привела к гибели большой части урожая. Французские фермеры не могут посадить новые культуры, поскольку засуха ограничивает доступ к пресной воде. Ситуация стала настолько критичной, что провоцирует дефицит продукции на местном рынке.

"Организации производителей могут потерять десятки миллионов евро, а несколько предприятий будут вынуждены закрыться временно или навсегда", — уточнил директор ассоциации Légumes de France Сильвестр Бертучелли.

Производители стали обращаться к торговым сетям с просьбой смягчить требования по внешнему виду овощей, ведь косметические недостатки не влияют на вкусовые качества и пищевую ценность продукта. В то же время, такие товары могут подкрепить потребительский рынок, пока не закончатся экстремальные погодные условия.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что европейские сыры начали захватывать украинский рынок. На полках магазинов все больше импортных товаров: за первое полугодие показатель ввезенных продуктов вырос более чем на 20%. Некоторые позиции дешевле украинских, что мешает производителям конкурировать.

Также Новини.LIVE рассказывали, повлияет ли подорожание топлива в Украине на цены. Аграрии подтвердили, что выросли затраты на логистику и переработку продукции, поэтому ближе к осени стоимость овощей может немного измениться.