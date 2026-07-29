Налоги на урожай из огорода: как избежать штрафов за продажу собственных земельных участков

Мужчина на огороде, рынок. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Продажа нескольких ведер малины или мешка картофеля с собственной дачи кажется обычной подработкой, которая никого не интересует. Таким продавцам может казаться, что налоговая не обращает на них внимания. Однако такое мнение ошибочно. Если ваш урожай приносит вам достаточно высокий доход, государство рассчитывает на свою долю.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Какой лимит позволяет не платить налоги

Согласно Налоговому кодексу Украины, продукция, выращенная на собственной даче или на любом другом приусадебном участке, не облагается налогом, если общая сумма продаж за год не превышает 12 минимальных заработных плат по состоянию на 1 января текущего года. Минимальная заработная плата в Украине составляет 8 647 гривен.

Соответственно, этот лимит составляет 103 764 гривны.

Если за год ваш доход от продажи овощей, фруктов или ягод с собственных огородов не вышел за эти рамки, то волноваться не стоит. Декларировать доход и платить налоги с суммы, меньшей указанной, не нужно.

Сколько придется отдать, если заработали больше

Если же доход от урожая оказался больше 103 тысяч гривен, у хозяина возникает обязанность:

Подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах. Указать сумму, на которую вы превысили разрешенный лимит. Уплатить налоги с этой разницы.

Налог начисляется не на весь доход, а только на сумму, превышающую лимит.

Общая ставка составляет 23% от суммы превышения:

18% — налог на ваш доход;

5% — военный сбор.

На что распространяется это правило

Это правило действует в отношении всей сельхозпродукции, которую человек самостоятельно вырастил на участках, предназначенных для:

ведения личного крестьянского хозяйства;

садоводства;

приусадебных или дачных нужд.

Поэтому, если вы торгуете собственными овощами в больших объемах, стоит вести учет своих доходов, чтобы вовремя подать декларацию и избежать проблем с Государственной налоговой службой.

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