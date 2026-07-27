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Главная Экономика Агро Украинским аграриям сделали важное предложение: выращивать рожь станет выгоднее

Украинским аграриям сделали важное предложение: выращивать рожь станет выгоднее

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 13:42
В Украине хотят спасти посевы ржи: для фермеров вводят новые правила
Комбайн на поле, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинским аграриям хотят предоставить больше стимулов для выращивания ржи. Для этого переработчики пообещали закупать ее не дешевле, чем пшеницу 3-го класса. Это должно сделать выращивание этой культуры более выгодным, ведь сейчас продать рожь за границу практически невозможно.

Об этом Latifundist.com рассказал продукт-менеджер компании "Виломикс Украина" Святослав Кравчук, передает Новини.LIVE.

Почему фермеры перестают сеять рожь

В прошлом сезоне Украина экспортировала всего 5 тысяч тонн ржи. Из-за этого украинские производители не могут заработать на продаже зерна за рубеж. Фермеры вынуждены либо хранить урожай на элеваторах в надежде, что цена вырастет, либо продавать его дешевле. Именно поэтому многие из них отказываются от выращивания ржи.

В прошлом сезоне в Украине собрали около 210 тысяч тонн ржи. При этом почти половину урожая использовали на корм для животных, а для производства муки и хлеба осталось примерно 100 тысяч тонн.

Почему не хотят фиксировать цену заранее

Святослав Кравчук объясняет, что договариваться о фиксированной цене еще до посевной сейчас нет смысла.

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"Фермер не знает, какой будет цена через полгода, поэтому не хочет продавать будущий урожай заранее. А переработчик также не может платить слишком дорого, потому что тогда подорожают мука и хлеб", — пояснил Святослав Кравчук.

По его словам, лучше привязать цену ржи к стоимости пшеницы 3-го класса.

Как будет работать новая модель

Компании "Виломикс Украина" и Nordic Seed вместе с предприятиями "Столичный Млин" и "Ровно Мука" уже подписали соответствующий меморандум.

Они договорились, что:

  • переработчики будут закупать рожь не дешевле, чем пшеницу 3-го класса;
  • Nordic Seed обеспечит фермеров семенами и поможет с технологией выращивания;
  • "Столичный Млин" гарантирует закупку такого зерна в 2026 году.

Что это изменит для аграриев

Участники рынка надеются, что такая договоренность сделает выращивание ржи более выгодным и понятным для фермеров. Если эта модель сработает, она может помочь увеличить посевы ржи в Украине и обеспечить перерабатывающие предприятия качественным сырьем.

Фермерам готовят новую компенсацию

Вскоре может заработать новая программа поддержки аграриев, которые из-за боевых действий полностью потеряли урожай. Министерство аграрной политики предлагает более чем вдвое увеличить компенсацию за уничтоженные посевы — с 4 700 до 10 460 гривен за гектар. Помощь смогут получить фермеры, работающие в 50-километровой зоне от линии боевых действий. Предварительно речь идет о примерно 4 тысячах гектаров поврежденных посевов.

Пока что Минагрополитики собирает информацию о масштабах потерь, чтобы определить, какой объем финансирования потребуется. До 15 сентября ведомство должно подать бюджетный запрос, а до ноября правительство планирует утвердить новый порядок выплаты компенсаций. В случае одобрения программы прием заявок и выплата средств пострадавшим аграриям начнутся уже в следующем году.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как могут измениться цены на удобрения. Эксперты предупреждают, что из-за новых рисков на Ближнем Востоке стоимость минеральных удобрений может вырасти, поэтому аграриям советуют не откладывать закупки. Сейчас еще есть возможность приобрести удобрения по более выгодным ценам, ведь в случае обострения ситуации они могут снова резко подняться.

Еще Новини.LIVE сообщали, хватит ли украинцам урожая. В этом году ожидается урожай более 80 млн тонн зерновых и масличных культур, однако для агросектора остается важным не только вырастить продукцию, но и обеспечить ее экспорт.

урожай цены аграрии рожь
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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