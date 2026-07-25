Компенсация аграриям за уничтоженные посевы: выплаты могут увеличиться более чем вдвое

Фермер с деньгами в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Фермеры, полностью лишившиеся урожая из-за войны, могут получить увеличенную помощь от государства. Правительство планирует более чем вдвое увеличить компенсацию за уничтоженные посевы для хозяйств, работающих вблизи линии фронта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на SuperAgronom.

Министерство аграрной политики готовит новый механизм поддержки аграриев, которые из-за боевых действий полностью потеряли свои посевы. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Если раньше фермеры могли получить 4 700 гривен за гектар, то теперь компенсацию планируют увеличить до 10 460 гривен за гектар.

Кто сможет получить выплаты

Речь идет о хозяйствах, которые работают в 50-километровой зоне от боевых действий и полностью потеряли урожай. По предварительным данным, площадь таких посевов уже составляет около 4 тысяч гектаров.

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Когда будет принято решение

Сейчас Министерство аграрной политики собирает информацию обо всех уничтоженных посевах, чтобы определить, сколько средств понадобится для выплат. До 15 сентября ведомство должно подать бюджетный запрос, а уже к ноябрю правительство планирует утвердить новый порядок компенсаций.

Если решение будет одобрено, прием заявок и выплата средств начнутся со следующего года.

Что еще стоит знать фермерам

Аграрии могут столкнуться с подорожанием удобрений уже в ближайшее время. Несмотря на атаки на судоходство в Черном море, дефицита удобрений не ожидается, ведь удары были нанесены преимущественно по зерновой логистике. В то же время рост стоимости страхования судов и перевозок уже повышает логистические расходы, что отражается и на ценах для украинских фермеров.

Из-за напряженности вокруг Ирана и возможных перебоев с поставками через Ормузский пролив дорожают азотные удобрения, в частности аммиак и карбамид. Если геополитическая ситуация ухудшится, цены быстро взлетят, поэтому фермерам советуют делать закупки сейчас.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о ценах на сою. Украинская соя за месяц подешевела почти на 2 000 гривен за тонну. Сейчас аграриям предлагают около 21 000 гривен за тонну, поскольку спрос со стороны переработчиков и экспортеров снизился. Дальнейшие цены будут зависеть от работы заводов и ситуации с экспортом.

Также Новини.LIVE писали, что Украина является одним из главных экспортеров меда в Европе. Наша страна сократила экспорт меда на 28%, но заработала больше — за полгода было продано 17,7 тысяч тонн на сумму 61,65 миллиона долларов. Больше всего украинского меда покупают Германия, Франция и Польша.