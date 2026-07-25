Компенсація аграріям за знищені посіви: виплати можуть зрости більш ніж удвічі

Фермер, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Фермери, які через війну повністю втратили врожай, можуть отримати збільшену допомогу від держави. Уряд планує більш ніж удвічі підвищити компенсацію за знищені посіви для господарств, що працюють поблизу лінії фронту.

Про це розповідає Новини.LIVE за інформацією SuperAgronom.

Міністерство аграрної політики готує новий механізм підтримки аграріїв, які через бойові дії повністю втратили свої посіви. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Якщо раніше фермери могли отримати 4 700 гривень за гектар, то тепер компенсацію планують підвищити до 10 460 гривень за гектар.

Хто зможе отримати виплати

Йдеться про господарства, які працюють у 50-кілометровій зоні від бойових дій та повністю втратили врожай. За попередніми даними, площа таких посівів вже становить близько 4 тисяч гектарів.

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Коли ухвалять рішення

Зараз Міністерство аграрної політики збирає інформацію про всі знищені посіви, щоб визначити, скільки коштів знадобиться для виплат. До 15 вересня відомство має подати бюджетний запит, а вже до листопада уряд планує затвердити новий порядок компенсацій.

Якщо рішення погодять, приймання заявок та виплата грошей розпочнуться з наступного року.

Що ще варто знати фермерам

Аграрії можуть зіткнутися з подорожчанням добрив уже найближчим часом. Попри атаки на судноплавство в Чорному морі, дефіциту добрив не очікується, адже удари були спрямовані переважно по зерновій логістиці. Водночас зростання вартості страхування суден і перевезень уже підвищує логістичні витрати, що відображається і на цінах для українських фермерів.

Через напруженість навколо Ірану та можливі перебої з поставками через Ормузьку протоку дорожчають азотні добрива, зокрема аміак і карбамід. Якщо геополітична ситуація погіршиться, ціни швидко злетять, тож фермерам радять робити закупівлі зараз.

Раніше Новини.LIVE розповідали про ціни на сою. Українська соя за місяць подешевшала майже на 2 000 гривень за тонну. Зараз аграріям пропонують близько 21 000 гривень за тонну, оскільки попит з боку переробників та експортерів знизився. Подальші ціни залежатимуть від роботи заводів і ситуації з експортом.

Також Новини.LIVE писали, що Україна є одним з головних експортерів меду в Європі. Наша країна скоротила експорт меду на 28%, але заробила більше — за пів року продали 17,7 тисяч тонн на 61,65 мільйонів доларів. Найбільше український мед купують Німеччина, Франція та Польща.