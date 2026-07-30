Кризис в молочной отрасли: Украина сокращает производство, пока мир наращивает объемы

Коровы, молоко. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В этом году Украина может потерять почти 300 тысяч тонн молока. Эта тенденция наблюдается уже не первый год. Пока украинские фермеры сокращают поголовье коров и производят все меньше молока, в других странах его, напротив, становится больше. Поэтому на полках магазинов украинской молочной продукции может становиться меньше, а её место займёт импорт.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз аналитиков Министерства сельского хозяйства США.

По оценкам экспертов, в 2026 году в Украине произведут 6,65 миллиона тонн молока. Это примерно на 300 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году. Вместе с производством сокращается и поголовье скота. Количество коров, согласно прогнозу, уменьшится еще на 60 тысяч голов и составит около 1,14 миллиона.

Меньше молока будут потреблять и сами украинцы. Внутренний спрос оценивается в 2,83 миллиона тонн, что на 225 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году.

Что происходит с экспортом

Больше всего ухудшились прогнозы по экспорту молочной продукции. Поставки сливочного масла за рубеж могут сократиться почти на треть — с 14 до 10 тысяч тонн.

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Экспорт сухого обезжиренного молока также снизится — с 27 до 25 тысяч тонн. Для украинской молочной отрасли это плохая новость, ведь именно экспорт в последние годы помогал компенсировать слабый спрос среди украинцев.

Прогнозы становятся всё хуже

Интересно, что еще осенью прошлого года аналитики были гораздо более оптимистичны. Тогда прогнозировали, что Украина произведёт 6,8 миллиона тонн молока, но теперь эту цифру уменьшили еще на 150 тысяч тонн.

Особенно изменились ожидания в отношении сливочного масла. Если раньше прогнозировали даже небольшой рост экспорта, то теперь ожидают его существенного сокращения. То есть ситуация не просто сложная — прогнозы ухудшаются почти после каждого нового пересмотра.

Почему производство падает

Причины те же, что и в прошлом году. Среди основных факторов:

сокращение поголовья коров;

последствия войны для промышленных ферм;

постепенное исчезновение производства молока в личных крестьянских хозяйствах.

Крупные молочные фермы пока как-то удерживают производство, но домашних хозяйств, которые раньше давали значительную часть молока, становится все меньше.

Какова ситуация в мире

Пока Украина сокращает производство, мировой молочный рынок продолжает расти. По прогнозам аналитиков, в этом году в мире произведут 573,1 миллиона тонн молока — это почти на 7,7 миллиона тонн больше, чем в прошлом году.

Параллельно будет расти производство другой молочной продукции:

сыра — на 350 тысяч тонн;

сливочного масла — на 141 тысячу тонн;

сухого обезжиренного молока — на 73 тысячи тонн.

То есть украинским производителям будет все труднее конкурировать как на внешних рынках, так и внутри страны.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что мировые цены на растительное масло продолжают расти. Подорожание связывают с стремительным повышением цен на нефть, при этом больше всего сейчас дорожают рапсовое и соевое масла.

Также Новини.LIVE писали, что европейский сыр вытесняет украинский. Импорт сыров в Украину за первое полугодие 2026 года вырос более чем на 20%. Более дешевая продукция из Европейского Союза все активнее вытесняет украинские сыры с полок магазинов. Из-за этого отечественные производители вынуждены проводить акции и снижать цены, чтобы сохранить спрос.