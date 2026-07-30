Криза у молочній галузі: Україна скорочує виробництво, поки світ нарощує

Корови, молоко. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Україна цього року може втратити майже 300 тисяч тонн молока. Це вже тенденція, яка триває не перший рік. Поки українські фермери скорочують поголів'я корів і виробляють дедалі менше молока, в інших країнах його, навпаки, стає більше. Тож на полицях магазинів української молочної продукції може ставати менше, а її місце займатиме імпорт.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на прогноз аналітиків Міністерства сільського господарства США.

За оцінками експертів, у 2026 році в Україні вироблять 6,65 мільйона тонн молока. Це приблизно на 300 тисяч тонн менше, ніж торік. Разом із виробництвом скорочується й поголів'я худоби. Кількість корів, за прогнозом, зменшиться ще на 60 тисяч голів і становитиме близько 1,14 мільйона.

Менше молока споживатимуть і самі українці. Внутрішній попит оцінюють у 2,83 мільйона тонн, що на 225 тисяч тонн менше, ніж минулого року.

Що відбувається з експортом

Найбільше погіршилися прогнози щодо експорту молочної продукції. Постачання вершкового масла за кордон можуть скоротитися майже на третину — із 14 до 10 тисяч тонн.

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Експорт сухого знежиреного молока також знизиться — із 27 до 25 тисяч тонн. Для української молочної галузі це погана новина, адже саме експорт останніми роками допомагав компенсувати слабкий серед українців.

Прогнози стають дедалі гіршими

Цікаво, що ще восени минулого року аналітики були значно оптимістичнішими. Тоді прогнозували, що Україна виробить 6,8 мільйона тонн молока, але тепер цю цифру зменшили ще на 150 тисяч тонн.

Особливо змінилися очікування щодо вершкового масла. Якщо раніше прогнозували навіть невелике зростання експорту, то тепер очікують його суттєвого скорочення. Тобто ситуація не просто складна — прогнози погіршуються майже після кожного нового перегляду.

Чому виробництво падає

Причини ті самі, що і в минулому році. Серед основних факторів:

скорочення поголів'я корів;

наслідки війни для промислових ферм;

поступове зникнення виробництва молока в особистих селянських господарствах.

Великі молочні ферми ще якось утримують виробництво, але домашніх господарств, які раніше давали значну частину молока, стає все менше.

Яка ситуація у світі

Поки Україна скорочує виробництво, світовий молочний ринок продовжує зростати. За прогнозом аналітиків, цього року у світі вироблять 573,1 мільйона тонн молока — це майже на 7,7 мільйонів тонн більше, ніж минулого року.

Паралельно зростатиме виробництво іншої молочної продукції:

сиру — на 350 тисяч тонн;

вершкового масла — на 141 тисяч тонн;

сухого знежиреного молока — на 73 тисяч тонн.

Тобто українським виробникам буде все важче конкурувати як на зовнішніх ринках, так і всередині країни.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що світові ціни на рослинну олію продовжують зростати. Подорожчання пов'язують зі стрімким підвищенням цін на нафту, тоді як найбільше зараз дорожчають ріпакова та соєва олії.

Також Новини.LIVE писали, що європейський сир витісняє український. Імпорт сирів в Україну за перше півріччя 2026 року зріс більш ніж на 20%. Дешевша продукція з Європейського Союзу дедалі активніше витісняє українські сири з полиць магазинів. Через це вітчизняні виробники змушені проводити акції та знижувати ціни, щоб зберегти попит.