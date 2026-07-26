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Головна Економіка Агро Світові ціни на олію б'ють рекорди: чи подорожчає соняшникова олія в Україні

Світові ціни на олію б'ють рекорди: чи подорожчає соняшникова олія в Україні

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2026 18:05
Ціни на олію у світі злетіли: як це вплине на вартість в українських магазинах
Жінка обирає олію в супермаркеті, олія. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Ціни на рослинну олію у світі пішли вгору. Це відбувається через подорожчання нафти та нове загострення на Близькому Сході. В Україні ж ситуація протилежна, бо через проблеми з експортом і слабкий попит аграрії поки що не можуть скористатися світовим зростанням цін.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Аgronews.

Яка ситуація на світових ринках

За даними аналітиків, світові ціни на рослинні олії продовжують підніматися. Однією з головних причин стало різке подорожчання нафти. За останні два тижні ціна на нафту марки Brent зросла на 22%, а лише за останній тиждень — ще на 7%.

Які проблеми на українському ринку

Попри позитивну ситуацію на світовому ринку, в Україні виробники стикаються і з іншими проблемами. Через постійні російські атаки на портову інфраструктуру та небезпеку для судноплавства морський експорт майже зупинився. Це обмежує продажі української продукції за кордон і тисне на внутрішні закупівельні ціни.

Що дорожчає найшвидше

Найбільше зараз зростають ціни на ріпак. Експерти прогнозують, що через труднощі з морським експортом українські підприємства більше перероблятимуть ріпак усередині країни, а готову ріпакову олію доставлятимуть до країн Європейського Союзу автомобільним і залізничним транспортом.

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Що відбувається з іншими оліями

Позитивну динаміку також показує ринок соєвої олії. Пальмова олія дорожчає повільніше, ніж інші види. Щодо соняшникової олії, то ситуація залишається різною залежно від ринку. Наприклад, в Індії імпортні ціни дещо підросли через скорочення поставок з України та Росії.

Скільки коштує соняшникова олія в Україні

Українці можуть знайти соняшникову олію в магазинах за різними цінами. Усе залежить від бренду, об'єму та способу виробництва.

  • 1 літр — бюджетні марки продаються за 55–79 гривень, а популярні бренди, такі як "Щедрий Дар" чи "Олейна", коштують у середньому 90–96 гривень.
  • Каністра 5 літрів — залежно від виробника ціна становить від 299 до 518 гривень.
  • Органічна або нерафінована олія холодного віджиму коштує значно дорожче — від 149 гривень за пляшку об'ємом 240 мл.

Експерти зазначають, що якщо світові ціни на рослинні олії й надалі зростатимуть, а проблеми з експортом та логістикою збережуться, з часом це може позначитися і на вартості соняшникової олії в українських магазинах.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть економити на сезонних продуктах завдяки акціям у супермаркетах. Станом на 24 липня мережа "Сільпо" знизила ціни на низку овочів і фруктів. Найбільше подешевшали диня (на 37%), рожеві помідори (на 27%) та чорна слива (на 22%). Також зі знижками продають нектарини, броколі, цибулю, полуницю, часник і груші.

Також Новини.LIVE писали, що європейські сири витісняють українські з полиць магазинів. За перше півріччя їх імпорт зріс на 20,6%, а частка імпортної продукції на ринку перевищила 50%. Через дешевші товари з ЄС вітчизняні сировари змушені знижувати ціни, але навіть це не завжди допомагає втримати покупців.

аграрії олія ціни на продукти
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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