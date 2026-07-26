Цены на олию в мире взлетели: как это повлияет на стоимость в украинских магазинах

Женщина выбирает масло в супермаркете, масло. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Цены на растительное масло в мире выросли. Это связано с подорожанием нефти и новым обострением ситуации на Ближнем Востоке. В Украине же ситуация противоположная, поскольку из-за проблем с экспортом и слабого спроса аграрии пока не могут воспользоваться мировым ростом цен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Agronews.

Какова ситуация на мировых рынках

По данным аналитиков, мировые цены на растительные масла продолжают расти. Одной из главных причин стало резкое подорожание нефти. За последние две недели цена на нефть марки Brent выросла на 22%, а только за последнюю неделю — еще на 7%.

Какие проблемы на украинском рынке

Несмотря на благоприятную ситуацию на мировом рынке, в Украине производители сталкиваются и с другими проблемами. Из-за постоянных российских атак на портовую инфраструктуру и угрозы судоходству морской экспорт практически остановился. Это ограничивает продажи украинской продукции за рубеж и оказывает давление на внутренние закупочные цены.

Что дорожает быстрее всего

Больше всего сейчас растут цены на рапс. Эксперты прогнозируют, что из-за трудностей с морским экспортом украинские предприятия будут в большей степени перерабатывать рапс внутри страны, а готовое рапсовое масло доставлять в страны Европейского Союза автомобильным и железнодорожным транспортом.

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Что происходит с другими маслами

Положительную динамику также демонстрирует рынок соевого масла. Пальмовое масло дорожает медленнее, чем другие виды. Что касается подсолнечного масла, то ситуация остается различной в зависимости от рынка. Например, в Индии импортные цены несколько выросли из-за сокращения поставок из Украины и России.

Сколько стоит подсолнечное масло в Украине

Украинцы могут найти подсолнечное масло в магазинах по разным ценам. Все зависит от бренда, объема и способа производства.

1 литр — бюджетные марки продаются по цене 55–79 гривен, а популярные бренды, такие как "Щедрый Дар" или "Олейна", стоят в среднем 90–96 гривен.

Канистра объемом 5 литров — в зависимости от производителя цена составляет от 299 до 518 гривен.

Органическое или нерафинированное масло холодного отжима стоит значительно дороже — от 149 гривен за бутылку объемом 240 мл.

Эксперты отмечают, что если мировые цены на растительные масла будут и дальше расти, а проблемы с экспортом и логистикой сохранятся, со временем это может отразиться и на стоимости подсолнечного масла в украинских магазинах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут экономить на сезонных продуктах благодаря акциям в супермаркетах. По состоянию на 24 июля сеть "Сильпо" снизила цены на ряд овощей и фруктов. Больше всего подешевели дыня (на 37%), розовые помидоры (на 27%) и черная слива (на 22%). Также со скидками продаются нектарины, брокколи, лук, клубника, чеснок и груши.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что европейские сыры вытесняют украинские с полок магазинов. За первое полугодие их импорт вырос на 20,6%, а доля импортной продукции на рынке превысила 50%. Из-за более дешевых товаров из ЕС отечественные сыроделы вынуждены снижать цены, но даже это не всегда помогает удержать покупателей.