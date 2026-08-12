Форвардные цены на кукурузу растут: влияние сухопутного экспорта

Комбайн, машина, рука держит кукурузу. Фото: УНИАН.

Приостановка традиционного морского экспорта вынудила украинских аграриев искать альтернативные пути сбыта продукции. Основная нагрузка пришлась на сухопутные коридоры через западные регионы Украины, что кардинально изменило спрос и предложение на рынке. В результате форвардные цены на кукурузу нового урожая существенно выросли, вынуждая производителей адаптировать свои торговые стратегии.

Об этом сообщает AgroReview, передают Новини.LIVE.

Новый экспортный вектор

Постоянные обстрелы морских портов вынуждают аграриев смириться с временным прекращением транспортировки продукции по морю. Отныне основная нагрузка пришлась на сухопутные маршруты в западных регионах Украины.

Резкое увеличение спроса на логистику в направлении ЕС стало решающим фактором, который подтолкнул стоимость зерна по так называемым форвардным контрактам.

Форвардные контракты — это соглашения о продаже или покупке, в которых цена фиксируется в день заключения контракта без последующих изменений.

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Цены в Чопе и перспективы контрактов

Заключение форвардных соглашений на поставку кукурузы в октябре-декабре в настоящее время происходит по цене от 192 до 194 евро за тонну. Это отражает не только подорожание самого зерна, но и высокую стоимость пропускной способности западной логистики.

В то же время контракты на более поздние сроки — с января по июнь — пока не достигают подобных ценовых отметок. Эксперты предполагают, что рынок ожидает постепенной трансформации логистических путей или частичного восстановления других маршрутов в будущем.

Специалисты призывают сельхозпроизводителей проявлять максимальную гибкость. Внимательно отслеживать колебания тарифов и ценовых предложений, чтобы оперативно адаптировать свои стратегии сбыта и сохранить рентабельность производства.

Недавно Новини.LIVE сообщали о стремительном падении цен на семена подсолнуха. Главным фактором падения является увеличение предложения в связи с большим урожаем подсолнечника. Эксперты призывают не спешить продавать зерно по слишком низким ценам, а подумать, как сохранить семена до момента повышения спроса.

Также Новини.LIVE сообщали, на какой зерновой культуре можно заработать до 22 000 гривен всего за тонну. По словам специалистов, соя не сдаёт лидирующие позиции в активных продажах уже несколько лет подряд. В отличие от кукурузы, нет необходимости накапливать большие партии зерна для экспорта.