Форвардні ціни на кукурудзу зростають: вплив сухопутного експорту

Комбайн, машина, рука тримає кукурудзу. Фото: УНІАН.

Призупинення традиційного морського експорту змусило українських аграріїв шукати альтернативні шляхи продажу продукції. Основне навантаження припало на сухопутні коридори через західні регіони України, що кардинально змінило попит і пропозиції на ринку. У результаті форвардні ціни на кукурудзу нового врожаю суттєво зросли, змушуючи виробників адаптувати свої торговельні стратегії.

Про це повідомляє AgroReview, передають Новини.LIVE.

Новий експортний вектор

Постійні обстріли морських портів змушують аграріїв змиритись із тимчасовим припиненням транспортування продукції морем. Відтепер основне навантаження припало на сухопутні переходи у західних регіонах України.

Різке збільшення попиту на логістику в напрямку ЄС стало вирішальним фактором, який підштовхнув вартість зерна за, так званими, форвардними контрактами.

Форвардні контракти — це угоди про продаж або купівлю, де ціна укладається в день укладання без майбутніх змін.

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Ціни в Чопі та перспективи контрактів

Укладення форвардних угод на постачання кукурудзи у жовтні-грудні наразі відбувається за ціною від 192 до 194 євро за тонну. Це фіксує не лише дорожчання самого зерна, а й високу вартість пропускної спроможності західної логістики.

Водночас контракти на більш пізні терміни — з січня по червень — поки не досягають подібних цінових позначок. Експерти припускають, що ринок очікує поступової трансформації логістичних шляхів або часткового відновлення інших маршрутів у майбутньому.

Фахівці закликають сільгоспвиробників проявляти максимальну гнучкість. Детально відстежувати коливання тарифів і цінових пропозицій, аби оперативно адаптувати свої стратегії збуту та зберегти рентабельність виробництва.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про стрімке падіння цін на насіння соняшника. Головним із факторів падіння є збільшення пропозиції у зв'язку з великим врожаєм соняшника. Експерти закликають не поспішати продавати зерно за занадто низькими цінами, а подумати як зберегти насіння до часів підвищення попиту.

Також Новини.LIVE повідомляли, на якій зерновій культурі можна заробити до 22 000 гривень лише за тонну. За словами фахівців, соя не полишає перші позиції в активному продажі вже декілька років поспіль. На відміну від кукурудзи, не потрібно накопичувати велики партії зерна для експорту.