Акционный курс валют в Украине: где можно будет выгодно купить доллары и евро 7 апреля

Доллары, евро и гривны лежат на столе. Фото: Новини.LIVE

7 апреля в Ощадбанк проведет однодневную акцию — изменит условия покупки валюты для клиентов. Все будет работать через приложение "Мобильный Ощад", где можно будет приобрести доллары и евро по более выгодному курсу.

О том, как украинцам приобрести валюту на выгодных условиях и когда это можно будет сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Ощадбанка.

Как изменятся условия приобретения валюты в Ощадбанке 7 апреля

Как пояснили в банке, акционный курс будет действовать только один день, поэтому клиентам советуют не медлить. Ощадбанк предлагает следующие условия:

лимит — до 50 тысяч гривен в месяц;

не будет комиссии за снятие наличной валюты в отделениях;

можно будет покупать валюту с кредитных средств с льготным периодом до 62 дней.

"7 апреля в Мобильном Ощаде будет действовать акционный курс покупки валюты. Предложение доступно только один день в приложении, поэтому успейте воспользоваться", — отмечается в сообщении.

Перед обменом в банке советуют проверить, есть ли у вас валютная карта в приложении — без нее операцию провести не получится.

Читайте также:

Что будет с курсом евро в Украине накануне Пасхи

Курс гривны к евро сейчас зависит не столько от Нацбанка, сколько от ситуации на мировых рынках. Последние две недели евро держался в пределах 1,15-1,16 доллара, что означает определенное усиление американской валюты.

По состоянию на 6 апреля официальный курс составляет 50,31 грн за евро, но он может меняться буквально ежедневно.

"Курс доллара к евро и других валют начало лихорадить из-за войны на Ближнем Востоке. Однако сейчас нет стабильного укрепления или ослабления доллара, поэтому курс в Украине не движется одним вектором", — отмечает доктор экономических наук Алексей Плотников.

По его словам, если ситуация стабилизируется (в частности, если конфликт удастся завершить при участии Дональд Трамп), доллар может еще немного укрепиться, а евро — подешеветь. В таком случае курс может опуститься ближе к 50 грн, хотя более реалистичный диапазон — 50,30-50,80 грн за евро.

Ранее Новини.LIVE писали, что не всегда украинцам удается без проблем обменять доллары или евро. Некоторые иностранные купюры банки могут вполне законно не принять. Поэтому владельцам валюты стоит знать, почему могут отказаться покупать наличные в 2026 году.

Также Новини.LIVE сообщали, что с курсом доллара ситуация достаточно изменчива — он зависит от ситуации на рынке. В марте 2026 гривна сначала сильно укрепилась, а затем резко просела. В начале апреля все немного успокоилось, но перед Пасхой ситуация еще может измениться.