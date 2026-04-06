Головна Економіка 7 квітня українці зможуть придбати валюту за акційним курсом

7 квітня українці зможуть придбати валюту за акційним курсом

Дата публікації: 6 квітня 2026 07:15
Акційний курс валют в Україні: де можна буде вигідно купити долари та євро 7 квітня
Долари, євро та гривні лежать на столі. Фото: Новини.LIVE

7 квітня в Ощадбанк проведе одноденну акцію — змінить умови купівлі валюти для клієнтів. Усе працюватиме через застосунок "Мобільний Ощад", де можна буде придбати долари та євро за вигіднішим курсом.

Про те, як українцям придбати валюту на вигідних умовах та коли це можна буде зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Ощадбанку.

Як зміняться умови придбання валюти в Ощадбанку 7 квітня

Як пояснили в банку, акційний курс діятиме лише один день, тому клієнтам радять не зволікати. Ощадбанк пропонує такі умови:

  • ліміт — до 50 тисяч гривень на місяць;
  • не буде комісії за зняття готівкової валюти у відділеннях;
  • можна буде купувати валюту з кредитних коштів із пільговим періодом до 62 днів.

"7 квітня у Мобільному Ощаді діятиме акційний курс купівлі валюти. Пропозиція доступна лише один день в застосунку, тому встигніть скористатись", — зазначається у повідомленні. 

Перед обміном у банку радять перевірити, чи є у вас валютна картка в застосунку — без неї операцію провести не вийде.

Читайте також:

Що буде з курсом євро в Україні напередодні Великодня

Курс гривні до євро зараз залежить не стільки від Нацбанку, скільки від ситуації на світових ринках. Останні два тижні євро тримався в межах 1,15-1,16 долара, що означає певне посилення американської валюти.

Станом на 6 квітня офіційний курс становить 50,31 грн за євро, але він може змінюватися буквально щодня.

"Курс долара до євро та інших валют почало лихоманити через війну на Близькому Сході. Однак зараз немає стабільного зміцнення або ослаблення долара, тому курс в Україні не рухається одним вектором", — зазначає доктор економічних наук Олексій Плотніков.

За його словами, якщо ситуація стабілізується (зокрема, якщо конфлікт вдасться завершити за участі Дональд Трамп), долар може ще трохи зміцнитися, а євро — подешевшати. У такому випадку курс може опуститися ближче до 50 грн, хоча більш реалістичний діапазон — 50,30-50,80 грн за євро.

Раніше Новини.LIVE писали, що не завжди українцям вдається без проблем обміняти долари чи євро. Деякі іноземні купюри банки можуть цілком законно не прийняти. Тому власникам валюти варто знати, чому можуть відмовитися купувати готівку у 2026 році.

Також Новини.LIVE повідомляли, що з курсом долара ситуація досить мінлива — він залежить від ситуації на ринку. У березні 2026 гривня спершу сильно зміцнилась, а потім різко просіла. На початку квітня все трохи заспокоїлось, але перед Великоднем ситуація ще може змінитися.

курс валют Ощадбанк євро валюта долари
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
