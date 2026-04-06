Акційний курс валют в Україні: де можна буде вигідно купити долари та євро 7 квітня

Долари, євро та гривні лежать на столі.

7 квітня в Ощадбанк проведе одноденну акцію — змінить умови купівлі валюти для клієнтів. Усе працюватиме через застосунок "Мобільний Ощад", де можна буде придбати долари та євро за вигіднішим курсом.

Як зміняться умови придбання валюти в Ощадбанку 7 квітня

Як пояснили в банку, акційний курс діятиме лише один день, тому клієнтам радять не зволікати. Ощадбанк пропонує такі умови:

ліміт — до 50 тисяч гривень на місяць;

не буде комісії за зняття готівкової валюти у відділеннях;

можна буде купувати валюту з кредитних коштів із пільговим періодом до 62 днів.

"7 квітня у Мобільному Ощаді діятиме акційний курс купівлі валюти. Пропозиція доступна лише один день в застосунку, тому встигніть скористатись", — зазначається у повідомленні.

Перед обміном у банку радять перевірити, чи є у вас валютна картка в застосунку — без неї операцію провести не вийде.

Що буде з курсом євро в Україні напередодні Великодня

Курс гривні до євро зараз залежить не стільки від Нацбанку, скільки від ситуації на світових ринках. Останні два тижні євро тримався в межах 1,15-1,16 долара, що означає певне посилення американської валюти.

Станом на 6 квітня офіційний курс становить 50,31 грн за євро, але він може змінюватися буквально щодня.

"Курс долара до євро та інших валют почало лихоманити через війну на Близькому Сході. Однак зараз немає стабільного зміцнення або ослаблення долара, тому курс в Україні не рухається одним вектором", — зазначає доктор економічних наук Олексій Плотніков.

За його словами, якщо ситуація стабілізується (зокрема, якщо конфлікт вдасться завершити за участі Дональд Трамп), долар може ще трохи зміцнитися, а євро — подешевшати. У такому випадку курс може опуститися ближче до 50 грн, хоча більш реалістичний діапазон — 50,30-50,80 грн за євро.

