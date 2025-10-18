Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика 5 тысяч гривен к пенсии — за что государство доплачивает в 2025

5 тысяч гривен к пенсии — за что государство доплачивает в 2025

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 06:35
обновлено: 08:06
Пенсионные надбавки — кто может получать более 5 тыс. грн доплаты в 2025 году
Пожилая женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Государство продолжает поддерживать граждан, которые в свое время пострадали от действий коммунистического режима. В 2025 году таким людям установлена ежемесячная доплата к пенсии.

О том, сколько доплачивают пенсионерам, пострадавшим от коммунистического режима, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама
Читайте также:

Кто имеет право на выплату

Доплата предусмотрена законом №3113-ІХ, принятым Верховной Радой в 2023 году. Она предоставляется гражданам, пострадавшим от репрессий советского периода, в частности тем, кто:

  • был официально реабилитирован;
  • участвовал в борьбе за независимость Украины в XX веке;
  • был незаконно заключен, принудительно направлен в психиатрические учреждения или лишен свободы по политическим мотивам.

В законе указано, что эта надбавка является проявлением уважения и благодарности государства за вклад этих людей в развитие украинской государственности.

Размер помощи и как ее оформить в 2025 году

Сначала размер ежемесячной доплаты составлял 4,2 тыс. грн. Благодаря ежегодной индексации в 2025 году он вырос до 5,05 тыс. грн. Эта сумма добавляется к основной пенсии и не влияет на другие социальные льготы или виды помощи.

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по месту жительства или получения пенсии.

К заявлению следует приложить документы, подтверждающие статус реабилитированного лица или участника освободительного движения — например, соответствующую справку. Надбавку назначают с даты обращения или с момента приобретения права на нее, но не позднее чем через год после этого.

Если человек имеет основания для нескольких видов доплат по закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", он может выбрать только одну, обычно ту, что является более выгодной.

Ранее мы писали, что некоторые женщины, проживающие в селе, имеют право на государственные льготы — они могут раньше выходить на пенсию и получать 100% скидку на оплату коммунальных услуг.

Также мы рассказывали, что многие пенсионеры замечают, что размер выплат меньше ожидаемого. Иногда недостача составляет несколько сотен гривен, а иногда — даже тысячи, ведь ошибки в начислениях Пенсионного фонда часто накапливаются годами.

выплаты пенсии пенсионеры Пенсионный Фонд надбавки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации