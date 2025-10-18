Пенсионные надбавки — кто может получать более 5 тыс. грн доплаты в 2025 году

Пожилая женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE

Государство продолжает поддерживать граждан, которые в свое время пострадали от действий коммунистического режима. В 2025 году таким людям установлена ежемесячная доплата к пенсии.

О том, сколько доплачивают пенсионерам, пострадавшим от коммунистического режима, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Кто имеет право на выплату

Доплата предусмотрена законом №3113-ІХ, принятым Верховной Радой в 2023 году. Она предоставляется гражданам, пострадавшим от репрессий советского периода, в частности тем, кто:

был официально реабилитирован;

участвовал в борьбе за независимость Украины в XX веке;

был незаконно заключен, принудительно направлен в психиатрические учреждения или лишен свободы по политическим мотивам.

В законе указано, что эта надбавка является проявлением уважения и благодарности государства за вклад этих людей в развитие украинской государственности.

Размер помощи и как ее оформить в 2025 году

Сначала размер ежемесячной доплаты составлял 4,2 тыс. грн. Благодаря ежегодной индексации в 2025 году он вырос до 5,05 тыс. грн. Эта сумма добавляется к основной пенсии и не влияет на другие социальные льготы или виды помощи.

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по месту жительства или получения пенсии.

К заявлению следует приложить документы, подтверждающие статус реабилитированного лица или участника освободительного движения — например, соответствующую справку. Надбавку назначают с даты обращения или с момента приобретения права на нее, но не позднее чем через год после этого.

Если человек имеет основания для нескольких видов доплат по закону "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", он может выбрать только одну, обычно ту, что является более выгодной.

