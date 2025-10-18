Пенсійні надбавки — хто може отримувати понад 5 тис. грн доплати у 2025 році

Жінка похилого віку тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Держава продовжує підтримувати громадян, які свого часу постраждали від дій комуністичного режиму. У 2025 році таким людям встановлено щомісячну доплату до пенсії.

Про те, скільки доплачують пенсіонерам, які постраждали від комуністичного режиму, повідомили в Пенсійному фонді України.

Хто має право на виплату

Доплата передбачена законом №3113-ІХ, ухваленим Верховною Радою у 2023 році. Вона надається громадянам, які постраждали від репресій радянського періоду, зокрема тим, хто:

був офіційно реабілітований;

брав участь у боротьбі за незалежність України у XX столітті;

був незаконно ув’язнений, примусово направлений до психіатричних установ або позбавлений волі за політичними мотивами.

У законі зазначено, що ця надбавка є виявом поваги та вдячності держави за внесок цих людей у розбудову української державності.

Розмір допомоги та як її оформити у 2025 році

Спершу розмір щомісячної доплати становив 4,2 тис. грн. Завдяки щорічній індексації у 2025 році він зріс до 5,05 тис. грн. Ця сума додається до основної пенсії й не впливає на інші соціальні пільги чи види допомоги.

Щоб отримати виплату, потрібно звернутися до територіального управління Пенсійного фонду України за місцем проживання або отримання пенсії.

До заяви слід додати документи, що підтверджують статус реабілітованої особи або учасника визвольного руху — наприклад, відповідну довідку. Надбавку призначають з дати звернення або з моменту набуття права на неї, але не пізніше ніж через рік після цього.

Якщо людина має підстави для кількох видів доплат за законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", вона може обрати лише одну, зазвичай ту, що є більш вигідною.

