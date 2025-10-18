Відео
Головна Економіка 5 тисяч гривень до пенсії — за що держава доплачує у 2025

5 тисяч гривень до пенсії — за що держава доплачує у 2025

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 06:35
Оновлено: 08:06
Пенсійні надбавки — хто може отримувати понад 5 тис. грн доплати у 2025 році
Жінка похилого віку тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

Держава продовжує підтримувати громадян, які свого часу постраждали від дій комуністичного режиму. У 2025 році таким людям встановлено щомісячну доплату до пенсії

Про те, скільки доплачують пенсіонерам, які постраждали від комуністичного режиму, повідомили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Хто має право на виплату

Доплата передбачена законом №3113-ІХ, ухваленим Верховною Радою у 2023 році. Вона надається громадянам, які постраждали від репресій радянського періоду, зокрема тим, хто:

  • був офіційно реабілітований;
  • брав участь у боротьбі за незалежність України у XX столітті;
  • був незаконно ув’язнений, примусово направлений до психіатричних установ або позбавлений волі за політичними мотивами.

У законі зазначено, що ця надбавка є виявом поваги та вдячності держави за внесок цих людей у розбудову української державності.

Розмір допомоги та як її оформити у 2025 році 

Спершу розмір щомісячної доплати становив 4,2 тис. грн. Завдяки щорічній індексації у 2025 році він зріс до 5,05 тис. грн. Ця сума додається до основної пенсії й не впливає на інші соціальні пільги чи види допомоги.

Щоб отримати виплату, потрібно звернутися до територіального управління Пенсійного фонду України за місцем проживання або отримання пенсії.

До заяви слід додати документи, що підтверджують статус реабілітованої особи або учасника визвольного руху — наприклад, відповідну довідку. Надбавку призначають з дати звернення або з моменту набуття права на неї, але не пізніше ніж через рік після цього.

Якщо людина має підстави для кількох видів доплат за законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", вона може обрати лише одну, зазвичай ту, що є більш вигідною.

Раніше ми писали, що деякі жінки, що проживають у селі, мають право на державні пільги — вони можуть раніше виходити на пенсію та отримувати 100% знижку на оплату комунальних послуг.

Також ми розповідали, що багато пенсіонерів помічають, що розмір виплат менший за очікуваний. Іноді нестача становить кілька сотень гривень, а подекуди — навіть тисячі, адже помилки в нарахуваннях Пенсійного фонду часто накопичуються роками.

виплати пенсії пенсіонери Пенсійний Фонд надбавки
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
