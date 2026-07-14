Развод в Украине: каких 5 ошибок юристы советуют избегать при расторжении брака

Каких ошибок следует избегать при разводе: Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Развод — это не просто поставить подпись в документах и разойтись. Если неправильно оформить важные моменты, можно остаться без части имущества, получать меньшие алименты или столкнуться с проблемами в общении с детьми.

О том, какие 5 ошибок чаще всего допускают украинцы при разводе, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на юристов YouTube-канала "Наказ — наследственное, семейное, военное право".

Почему не стоит полагаться на устные договоренности при разводе

Многие думают: "Мы же взрослые люди, договоримся между собой". Например, один из супругов оставляет квартиру другому, договариваются об алиментах, а дети живут с мамой и видятся с папой по заранее согласованному графику.

На первый взгляд, всё просто. Но ситуация может измениться. Бывший партнёр может перестать выполнять договоренности, не платить алименты или ограничивать общение с детьми. А когда дело доходит до суда, устные обещания почти ничего не доказывают.

Поэтому все важные договоренности лучше оформлять в письменном виде. Это могут быть договоры о:

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разделе имущества;

содержании ребенка;

место проживания ребенка;

порядок общения ребенка со вторым родителем.

Такие документы — это не проявление недоверия. Это способ защитить себя и детей, если обстоятельства изменятся.

Почему важно, кто первым подаст на развод

Некоторые думают, что лучше пусть он или она подает на развод первым, мне будет проще. Но на практике это может создать дополнительные проблемы.

Если подать иск самостоятельно, можно сразу решить все вопросы в рамках одного судебного разбирательства: расторжение брака, алименты, место жительства детей, фамилия после развода и раздел имущества.

А если первым обратился в суд другой из супругов и указал в иске только ходатайство о расторжении брака, остальные вопросы придется решать отдельно. Это означает новые судебные разбирательства, дополнительное время и расходы.

Поэтому, если вы понимаете, что развод неизбежен, лучше заранее продумать свою позицию и не ждать, пока решение примет другая сторона.

Почему раздельное проживание без официального развода — не лучшая идея

Очень распространенная ситуация, когда супруги давно не живут вместе, но документы о разводе никто не оформляет. Кажется, что это просто формальность. Но юридически такая пара все еще остается мужем и женой.

А это означает, что имущество, приобретённое во время брака, может считаться совместным. Например, один из супругов через несколько лет после фактического расставания покупает квартиру. А потом выясняется, что бывший партнёр может претендовать на часть этого имущества.

В такой ситуации доказать, что покупка была совершена исключительно за собственные средства одного из супругов, может быть очень сложно. Поэтому важные решения (покупка недвижимости или другие крупные приобретения) лучше принимать уже после официального расторжения брака.

Почему не стоит откладывать раздел имущества "на потом"

После развода многие думают, что главное сейчас — расстаться, а с имуществом можно разобраться позже. Но в таком случае время может сыграть против вас.

Для обращения в суд по вопросу раздела имущества существуют сроки. Если слишком долго откладывать этот вопрос, защитить свои права будет значительно сложнее. За это время могут:

пропасть документы;

измениться обстоятельства;

продать или передать другим людям совместное имущество.

Именно поэтому, чем быстрее вы решите вопрос с имуществом, тем больше шансов получить то, что вам принадлежит.

Какие последствия может иметь попытка развестись без юриста

Развод — это не просто заявление в суд. Особенно сложными становятся ситуации, когда есть дети, совместная недвижимость, кредиты, алименты или один из супругов не хочет разводиться.

Неправильный шаг в начале может потом стоить денег, имущества или времени с детьми. В таких процессах юрист помогает не просто заполнить документы. Он может подсказать правильную стратегию, помочь с разделом имущества, вопросами алиментов, проживанием детей и защитой ваших интересов.

Иногда попытка сэкономить на помощи специалиста приводит к гораздо большим расходам в будущем, ведь развод — это не только завершение отношений, но и важный юридический процесс. Чем внимательнее вы отнесетесь к нему в начале, тем меньше проблем у вас будет потом.

Ранее Новини.LIVE писали, что получение квартиры или дома в наследство еще не означает, что их можно сразу продать или подарить. Сначала нужно оформить свидетельство о праве на наследство. Именно оно подтверждает, что вы официально стали владельцем недвижимости.

Также Новини.LIVE рассказывали, что бывает, что иногда один из супругов даже не знает, что брак уже давно расторгнут. Например, если пара длительное время не проживала вместе, может оказаться, что суд вынес решение о разводе несколько лет назад без ведома человека.