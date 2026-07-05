"Тихий развод": можно ли расторгнуть брак без ведома партнера и какие последствия это повлечет

Развод в Украине без ведома одного из супругов. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Иногда отношения между людьми заканчиваются разводом. Обычно оба партнера вовлечены в этот процесс, но бывают и исключения. Например, при подготовке документов может выясниться неожиданный факт — суд расторг брак ещё несколько лет назад, а один из супругов об этом даже не знал.

О том, можно ли развестись без ведома партнера и какие последствия будут иметь такие действия, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на разъяснения юристов YouTube-канала "Наказ — наследственное, семейное, военное право".

Могут ли развести украинцев без ведома одного из супругов

Юристы привели конкретный пример из своей практики. После начала полномасштабной войны женщина вместе с детьми уехала в Германию, а муж остался в Украине. Впоследствии они решили окончательно прекратить отношения, однако оказалось, что юридически это уже давно произошло.

Самым неприятным последствием стала квартира, на которую супруги вместе откладывали деньги, но муж купил её после официального развода. Поскольку брак уже был расторгнут, это жильё не считается совместным имуществом супругов.

По закону один из супругов может самостоятельно обратиться в суд с заявлением о расторжении брака. Суд направляет все документы по адресу официальной регистрации второго супруга.

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Но многие украинцы из-за войны переехали в другие города или за границу и больше не проживают по месту прописки. Именно так и произошло в этой истории.

Женщина находилась за границей, поэтому не получала писем из суда. Корреспонденция возвращалась обратно, после чего суд опубликовал уведомление о вызове на своем сайте и продолжил рассмотрение дела без её участия. Закон допускает такой порядок уведомления.

Как суд может уведомить о деле

Помимо бумажных писем, информация может поступать:

через личный кабинет в системе "Электронный суд";

через приложение "Дия", если включены push-уведомления.

Впрочем, многие люди не пользуются этими сервисами или просто не обращают внимания на такие уведомления. Из-за этого можно даже не знать, что суд уже вынес решение.

Почему важно своевременно узнать о разводе

После официального расторжения брака имущество, приобретаемое каждым из бывших супругов, как правило, уже не является совместной собственностью. Кроме того, даже если развод еще не оформлен, суд может признать имущество личной собственностью одного из супругов, если будет доказано, что они давно жили отдельно и фактически прекратили семейные отношения.

Как проверить, нет ли в отношении вас судебного дела

Юристы советуют время от времени проверять информацию о себе на портале Судебной власти Украины. Там можно увидеть все судебные дела, в которых человек является участником, в том числе и дела о расторжении брака.

Также стоит проверить уведомления в приложении "Дія". Если электронные сервисы не работают или есть сомнения, можно обратиться в районный суд по месту регистрации или проконсультироваться с адвокатом.

Что делать, если суд уже вынес решение

Если вы узнали, что суд рассмотрел дело без вашего участия, не стоит медлить. Закон позволяет обжаловать решение или потребовать его пересмотра, если вас действительно не уведомили о судебном процессе.

В большинстве случаев сделать это можно в течение 30 дней с момента, когда человек фактически узнал о решении. Юристы отмечают, что после этого важно проверить, какое имущество было приобретено после развода, собрать все документы и, при необходимости, обратиться за правовой помощью.

Подобные истории сегодня случаются все чаще из-за того, что многие украинцы после начала полномасштабной войны уехали за границу или сменили место жительства. Именно поэтому специалисты советуют периодически проверять, нет ли в отношении вас открытых судебных дел.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что автомобиль, купленный во время брака, нельзя просто взять и продать без согласия второго супруга. Даже если машина официально оформлена только на мужа или жену, по закону она принадлежит обоим как совместное имущество.

Также Новини.LIVE сообщали, что при разводе нередко возникают споры и из-за домашних питомцев. Если животное приобрели или взяли в семью, когда супруги уже состояли в браке, его также могут признать совместной собственностью. Решая, с кем останется четвероногий питомец, суд учитывает различные обстоятельства и интересы сторон.