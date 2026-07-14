Розлучення в Україні: яких 5 помилок юристи радять уникати при розірванні шлюбу

Яких помилок варто уникати при розлученні: Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Розлучення — це не просто поставити підпис у документах і розійтися. Якщо неправильно оформити важливі моменти, можна залишитися без частини майна, отримувати менші аліменти або мати проблеми зі спілкуванням із дітьми.

Про те, які 5 помилок найчастіше допускають українці під час розлучення, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на юристів YouTube-каналу "Наказ — спадкове, сімейне, військове право".

Чому не варто покладатись на усні домовленості під час розлучення

Багато хто думає: "Ми ж дорослі люди, домовимося між собою". Наприклад, один із подружжя залишає квартиру іншому, домовляються про аліменти, а діти живуть із мамою і бачаться з татом за попереднім графіком.

На перший погляд, усе просто. Але ситуація може змінитися. Колишній партнер може перестати виконувати домовленості, не платити гроші на дитину або обмежувати спілкування з дітьми. А коли справа доходить до суду, усні обіцянки майже нічого не доводять.

Тому всі важливі домовленості краще оформлювати письмово. Це можуть бути договори про:

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поділ майна;

утримання дитини;

місце проживання дитини;

порядок спілкування дитини з другим із батьків.

Такі документи — це не про недовіру. Це спосіб захистити себе і дітей, якщо обставини зміняться.

Чому важливо, хто першим подасть на розлучення

Дехто думає, що краще нехай він або вона подає на розлучення першим, мені буде простіше. Але на практиці це може створити додаткові проблеми.

Якщо подати позов самостійно, можна одразу розв'язати всі питання в одному процесі: розірвання шлюбу, аліменти, місце проживання дітей, прізвище після розлучення та поділ майна.

А якщо першим звернувся до суду інший із подружжя і вказав у позові лише клопотання про розірвання шлюбу, решту питань доведеться вирішувати окремо. Це означає нові судові процеси, додатковий час і витрати.

Тому якщо ви розумієте, що розлучення неминуче, краще заздалегідь продумати свою позицію і не чекати, поки рішення ухвалить інша сторона.

Чому окреме проживання без офіційного розлучення — це не найкраща ідея

Дуже поширена ситуація, коли подружжя давно не живе разом, але документи про розлучення ніхто не оформлює. Здається, що це просто формальність. Але юридично така пара все ще залишається чоловіком і дружиною.

А це означає, що майно, придбане під час шлюбу, може вважатися спільним. Наприклад, один із подружжя через кілька років після фактичного розставання купує квартиру. А потім з’ясовується, що колишній партнер може претендувати на частину цього майна.

В такій ситуації довести, що покупка була зроблена лише за власні кошти одного з подружжя може бути дуже складно. Тому важливі рішення (купівлю нерухомості чи інші великі покупки) краще робити вже після офіційного розірвання шлюбу.

Чому не варто відкладати поділ майна "на потім"

Після розлучення багато хто думає, що головне зараз розійтися, а з майном можна розібратись пізніше. Але в такому випадку час може зіграти проти вас.

Для звернення до суду щодо поділу майна існують строки. Якщо надто довго відкладати це питання, захистити свої права буде значно складніше. За цей час можуть:

зникнути документи;

змінитися обставини;

продати або передати іншим людям спільне майно.

Саме тому, чим швидше ви вирішите питання з майном, тим більше шансів отримати те, що вам належить.

Які наслідки може мати спроба розлучитись без юриста

Розлучення — це не лише заява до суду. Особливо складними стають ситуації, коли є діти, спільна нерухомість, кредити, аліменти або один із подружжя не хоче розлучатися.

Неправильний крок на початку може потім коштувати грошей, майна або часу з дітьми. В таких процесах юрист допомагає не просто заповнити документи. Він може підказати правильну стратегію, допомогти з поділом майна, питаннями аліментів, проживанням дітей та захистом ваших інтересів.

Іноді спроба заощадити на допомозі спеціаліста призводить до значно більших витрат у майбутньому, адже розлучення — це не лише завершення стосунків, а й важливий юридичний процес. Чим уважніше ви поставитеся до нього на початку, тим менше проблем матимете потім.

Раніше Новини.LIVE писали, що отримавши квартиру чи будинок у спадок — ще не означає, що їх можна одразу продати чи подарувати. Спочатку потрібно оформити свідоцтво про право на спадщину. Саме воно підтверджує, що ви офіційно стали власником нерухомості.

Також Новини.LIVE розповідали, що буває, що іноді один з подружжя навіть не знає, що шлюб уже давно розірвано. Наприклад, якщо пара тривалий час не проживала разом, може виявитися, що суд ухвалив рішення про розлучення кілька років тому без відома людини.