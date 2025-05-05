Выплаты мигрантам — какая страна заплатит 32 тыс. евро за возвращение на родину

Люди с вещами на улице. Фото: УНИАН

С 1 января 2026 года в Швеции значительно увеличат финансовую помощь для мигрантов, которые самостоятельно решат вернуться в страны своего происхождения. Вместо нынешних 900 евро государство будет выплачивать 32 тысячи евро одному взрослому.

Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью Euronews.

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По его словам, нынешняя система добровольного возврата не работает — в 2023 году одобрили лишь одну заявку из 70. Новая программа призвана помочь тем, кто не смог интегрироваться в шведское общество и хочет вернуться домой, но не имеет для этого ресурсов.

Швеция берет пример с Дании, где уже действует подобная инициатива с целью достичь 22 тысяч добровольных возвращений. Хотя такая программа может вызвать дискуссии, премьер считает ее важной альтернативой для тех, кто не нашел себя в новой стране.

Кристерссон подчеркнул, что миграционная политика должна быть одновременно гуманной и эффективной. Он также отметил, что Швеция уже сталкивается с серьезными проблемами в интеграции новоприбывших, и их игнорировать нельзя.

Какие изменения для мигрантов хотят ввести в ЕС

Кроме этого, шведское правительство поддерживает усиление миграционного контроля на уровне ЕС. Премьер выступает за принятие нового Пакта по миграции, согласно которому лица, не получившие убежища, не должны оставаться в Евросоюзе.

Он подчеркнул, что сейчас 80% таких людей остаются на территории ЕС, и это — проблема. В Швеции этот показатель удалось снизить до 20%, но, по словам Кристерссона, этого мало.

По его мнению, политическая ситуация в Европе сейчас способствует более решительным действиям в миграционной сфере. Шведская инициатива может стать частью более широких изменений в ЕС по реформированию правил предоставления убежища и интеграции мигрантов.

Ранее мы писали, что Люксембург возглавляет мировой рейтинг по самой высокой минимальной зарплате — даже неквалифицированные работники там получают не менее 2 637,79 евро в месяц (примерно 124 тыс. грн) или 15,25 евро в час (около 721 грн). Этот показатель опережает даже ведущие мировые экономики.

Также мы рассказывали, что для мигрантов серьезной угрозой остается риск депортации. Чтобы избежать принудительного возвращения из Германии, нужно строго соблюдать законы и иметь действующие документы.