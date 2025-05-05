Виплати мігрантам — яка країна заплатить 32 тис. євро за повернення на батьківщину

Люди з речами на вулиці. Фото: УНІАН

З 1 січня 2026 року у Швеції значно збільшать фінансову допомогу для мігрантів, які самостійно вирішать повернутися до країн свого походження. Замість нинішніх 900 євро держава виплачуватиме 32 тисячі євро одному дорослому.

Про це повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон в інтерв’ю Euronews.

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За його словами, нинішня система добровільного повернення не працює — у 2023 році схвалили лише одну заявку зі 70. Нова програма покликана допомогти тим, хто не зміг інтегруватися у шведське суспільство і хоче повернутися додому, але не має для цього ресурсів.

Швеція бере приклад із Данії, де вже діє подібна ініціатива з метою досягти 22 тисяч добровільних повернень. Хоча така програма може викликати дискусії, прем’єр вважає її важливою альтернативою для тих, хто не знайшов себе в новій країні.

Крістерссон наголосив, що міграційна політика має бути одночасно гуманною та ефективною. Він також зазначив, що Швеція вже стикається з серйозними проблемами в інтеграції новоприбулих, і їх ігнорувати не можна.

Які зміни для мігрантів хочуть запровадити в ЄС

Крім цього, шведський уряд підтримує посилення міграційного контролю на рівні ЄС. Прем’єр виступає за ухвалення нового Пакту з міграції, згідно з яким особи, що не отримали притулку, не повинні залишатися в Євросоюзі.

Він підкреслив, що наразі 80% таких людей залишаються на території ЄС, і це — проблема. У Швеції цей показник вдалося знизити до 20%, але, за словами Крістерссона, цього замало.

На його думку, політична ситуація в Європі зараз сприяє рішучішим діям у міграційній сфері. Шведська ініціатива може стати частиною ширших змін у ЄС щодо реформування правил надання притулку та інтеграції мігрантів.

Раніше ми писали, що Люксембург очолює світовий рейтинг за найвищою мінімальною зарплатою — навіть некваліфіковані працівники там отримують не менше ніж 2 637,79 євро на місяць (приблизно 124 тис. грн) або 15,25 євро на годину (близько 721 грн). Цей показник випереджає навіть провідні світові економіки.

Також ми розповідали, що для мігрантів серйозною загрозою залишається ризик депортації. Щоб уникнути примусового повернення з Німеччини, потрібно суворо дотримуватися законів та мати чинні документи.