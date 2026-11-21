Молодая семья с коляской. Фото: УНИАН

Несмотря на военное положение и дефицит бюджета, государство продолжает финансировать социальные гарантии для различных категорий украинцев. В частности, в 2026 году предусмотрены выплаты в размере 2 100 грн на одного ребенка, независимо от имущественного положения и доходов семьи. Однако право на эти деньги имеют не все семьи, ведь для получения помощи необходимо соответствовать определенным критериям.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области, передают Новини.LIVE.

Реклама

Кто имеет право на помощь

Государственную помощь в размере 2 100 грн на одного ребенка могут получать многодетные семьи. Такой статус имеют семьи, в которых супруги находятся в зарегистрированном браке, проживают вместе и воспитывают троих или более детей. К числу детей относятся также дети каждого из супругов.

Кроме того, статус многодетной семьи может быть предоставлен одиноким родителям, проживающим вместе с тремя или более детьми и самостоятельно воспитывающим их.

Дети, которые учатся по дневной или дуальной форме в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, учитываются в составе семьи до достижения ими 23 лет.

Читайте также:

Как назначается пособие

Социальная помощь предусмотрена для третьего и каждого последующего ребенка в многодетной семье. Выплату назначают одному из родителей, постоянно проживающему вместе с ребенком.

В случае, когда в семье одновременно рождаются двое или более детей и в результате этого она приобретает статус многодетной, пособие назначается на каждого новорожденного ребенка. Например, семья воспитывает одного ребенка, а позже рождается двойня — выплаты будут назначены на обоих детей. То есть общая сумма пособия составит 4 200 грн.

Когда пособие не назначается

Многодетной семье могут отказать в назначении выплаты, если на дату обращения она уже получает базовую социальную помощь в соответствии с Порядком реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи.

Как долго выплачивается пособие

Государство начинает выплачивать помощь с того месяца, в котором семья подала заявление вместе с необходимыми документами. При назначении не учитываются доходы семьи и имущественное положение, поэтому наличие в собственности автомобиля, недвижимости или денег на депозитных счетах не станет поводом для отказа.

Сроки начисления помощи ограничены. Деньги выплачиваются ежемесячно до месяца, в котором ребенку исполняется 6 лет включительно.

Также Новини.LIVE сообщали, что родители могут лишиться права на детские выплаты. Органы социальной защиты могут проверять, как именно расходуются средства. В частности, возможны выездные проверки и анализ документов.

Ранее Новини.LIVE писали о льготах для одиноких родителей. Такие граждане могут уменьшить базу налогообложения НДФЛ. Это позволяет получать "на руки" больше денег из зарплаты.