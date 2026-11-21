Молода сім'я з дитячим візком. Фото: УНІАН

Попри воєнний стан та дефіцит бюджету, держава продовжує фінансування соціальних гарантій для різних категорій українців. Зокрема, у 2026 році передбачені виплати у розмірі 2 100 грн на одну дитину, незалежно від майнового стану та доходів сім'ї. Однак право на гроші мають не всі родини, адже для отримання допомоги треба відповідати певним критеріям.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області, передають Новини.LIVE.

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Хто має право на допомогу

Державну допомогу у розмірі 2 100 грн на одну дитину можуть отримувати багатодітні родини. Такий статус мають сім'ї, у яких подружжя перебуває у зареєстрованому шлюбі, проживає разом та виховує трьох або більше дітей. Зараховуються також діти кожного з подружжя.

Крім того, статус багатодітних може надаватися одиноким батькам, які проживають разом із трьома чи більше дітьми та самостійно їх виховують.

Діти, які навчаються за денною або дуальною формою у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти, враховуються у складі сім'ї до досягнення ними 23 років.

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Як призначають допомогу

Соціальна допомога передбачена для третьої та кожної наступної дитини у багатодітній сім'ї. Виплату призначають одному з батьків, який постійно проживає разом з дитиною.

У випадку, коли в сім'ї одночасно народжуються двоє або більше дітей і внаслідок цього вона набуває статусу багатодітної, допомогу призначають на кожну новонароджену дитину. Наприклад, родина виховує одну дитину, а згодом народжується двійня — виплати призначать на обох дітей. Тобто загальна сума допомоги становитиме 4 200 грн.

Коли допомогу не призначають

Багатодітній родині можуть відмовити у призначенні виплати, якщо на дату звернення вона вже отримує базову соціальну допомогу відповідно до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги.

Скільки часу виплачують допомогу

Держава починає виплачувати допомогу з місяця, у якому родина подала заяву разом із необхідними документами. Під час призначення не беруть до уваги доходи сім'ї та майновий стан, тому наявність у власності авто, нерухомості або грошей на депозитних рахунках не стане приводом для відмови.

Терміни нарахування допомоги обмежені. Гроші виплачують щомісяця до місяця, у якому дитині виповнюється 6 років включно.

Також Новини.LIVE повідомляли, що батьки можуть втратити право на дитячі виплати. Органи соціального захисту можуть перевіряти як саме витрачаються кошти. Зокрема можливі виїзні перевірки та аналіз документів.

Раніше Новини.LIVE писали про пільги для одиноких батьків. Такі громадяни можуть зменшити базу оподаткування ПДФО. Це дає змогу отримувати "на руки" більше грошей із зарплати.