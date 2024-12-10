Максимальные выплаты на больничном — ком и при каких условиях выплачивают 100% зарплаты

Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

Осень и зима – это именно те периоды, когда люди чаще болеют. Если работника "подкосила" болезнь, он может оформить больничный и получить финансовую компенсацию за период временной нетрудоспособности. Размер этих выплат зависит от нескольких факторов и может достигать 100% от зарплаты работника.

О том, кому на больничном выплачивают 100% средней зарплаты, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

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Что такое больничный

Больничный лист является официальным документом, удостоверяющим временную неспособность работника выполнять свои трудовые обязанности по болезни, травме или другим медицинским показаниям. Этот документ, также известный как листок нетрудоспособности, выдается врачом после обследования и установления соответствующего диагноза.

Его главная функция — подтвердить право работника на временное освобождение от работы на период, указанный медицинским специалистом, а также обеспечить получение выплат за время нетрудоспособности.

Согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", застрахованные лица получают пособие по временной нетрудоспособности в размере 50%, 60%, 70% или 100% от среднего заработка (дохода).

Кто получает максимальные выплаты на больничном

Больничный в размере 100% компенсируется застрахованным гражданам с более чем восьмилетним страховым стажем. Вместе с тем полная компенсация среднего заработка предоставляется независимо от продолжительности стажа, если:

больничный берет донор, имеющий соответствующие льготы;

лицо принадлежит к 1–3 категории граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы;

один из родителей или опекун ухаживает за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы;

больной — это ветеран войны, пострадавший участник Революции Достоинства или член семьи погибшего (умершего) ветерана или Защитника Украины.

В каких случаях больничный составляет 100% дохода

Также 100% от средней зарплаты (налогооблагаемого дохода) выплачиваются в случаях:

временной нетрудоспособности, вызванной несчастным случаем в производстве или профессиональным заболеванием;

предоставление пособия по беременности и родам, независимо от страхового стажа.

Кроме того, для работников и гиг-специалистов резидентов "Дія Сіті", уплачивающих страховые взносы, больничные покрываются полностью независимо от стажа исходя из фактически уплаченных взносов.

Ранее мы писали, что на протяжении карьеры люди часто меняют место работы. Однако в случае увольнения по инициативе работодателя, работник имеет право на зарплату и денежную компенсацию.

Также мы рассказывали, что к новому году некоторые работники могут получить дополнительные деньги. Это выплата годовой премии, которую еще в народе называют тринадцатой зарплатой.