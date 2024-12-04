Незаконне звільнення — яку компенсацію може отримати працівник у 2024 році

Людина тримає українські гривні. Фото: УНІАН

За період своєї трудової діяльності люди зазвичай змінюють чимало робіт. При переході на нове місце важливо дотримуватись трудового законодавства як роботодавцю, так і працівнику. Однак інколи людина йде не за власним бажанням. В таких випадках, якщо звільнення відбувається з ініціативи роботодавця, українці можуть розраховувати не лише на виплату зарплати, а й на грошову компенсацію.

Про те, які виплати передбачені працівнику при звільненні з посади, зазначається в Кодексі законів про працю України.

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На які виплати має право звільнений працівник

При звільненні працівника необхідно здійснити повний розрахунок. Заробітна плата, яка належить працівникові, повинна бути виплачена в день звільнення. Якщо в цей день працівник не працював, виплату слід здійснити не пізніше наступного дня після того, як колишній співробітник звернеться по розрахунок. Окрім того, під час звільнення здійснюється виплата:

заробітної плати;

компенсації за невикористані дні відпустки;

додаткових гарантій передбачених колективним договором;

вихідної допомоги при звільненні — якщо це передбачено (ст. 44 КЗпП).

Який розмір вихідної допомоги у 2024 році

Вихідна допомога — це грошова виплата працівникові, який звільнений не за власним бажанням. Вона здійснюється роботодавцем у випадках, що визначені законодавством або умовами договору. Основною метою вихідної допомоги є підтримка працівника під час пошуку нового місця роботи.

Згідно зі ст. 44 КЗпП, при звільненні з ініціативи роботодавця виплачується вихідна допомога. Розмір вихідної допомоги може бути визначений колективним або трудовим договором, але не повинен бути меншим за мінімально встановлений законодавством. Так, вихідна допомога виплачується у таких розмірах:

при зміні організації виробництва, недостатній кваліфікації або відмові працівника від переведення на нове місце роботи разом з підприємством, виплачується не менше одного середнього місячного заробітку;

у розмірі двох мінімальних зарплат при призові або вступі на військову службу, а також при направленні на альтернативну (невійськову) службу;

не менше тримісячного середнього заробітку, якщо працівника звільнено через порушення власником або уповноваженим органом трудового законодавства чи умов договору;

не менше ніж шестимісячний середній заробіток — при припиненні трудових відносин з посадовою особою через порушення вимог у сфері ліцензування, видачі дозволів чи надання адміністративних послуг.

Виплата вихідної допомоги здійснюється разом з усіма іншими належними сумами в день звільнення. Варто зазначити, що трудове законодавство не передбачає грошову компенсацію при звільненні за згодою сторін. Однак, під час укладення трудового договору, сторони можуть прописати таку можливість.

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