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Компенсація за незаконне звільнення — скільки можна отримати

4 грудня 2024 16:16
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Незаконне звільнення — яку компенсацію може отримати працівник у 2024 році
Людина тримає українські гривні. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

За період своєї трудової діяльності люди зазвичай змінюють чимало робіт. При переході на нове місце важливо дотримуватись трудового законодавства як роботодавцю, так і працівнику. Однак інколи людина йде не за власним бажанням. В таких випадках, якщо звільнення відбувається з ініціативи роботодавця, українці можуть розраховувати не лише на виплату зарплати, а й на грошову компенсацію.

Про те, які виплати передбачені працівнику при звільненні з посади, зазначається в Кодексі законів про працю України.

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При звільненні працівника необхідно здійснити повний розрахунок. Заробітна плата, яка належить працівникові, повинна бути виплачена в день звільнення. Якщо в цей день працівник не працював, виплату слід здійснити не пізніше наступного дня після того, як колишній співробітник звернеться по розрахунок. Окрім того, під час звільнення здійснюється виплата:

  • заробітної плати;
  • компенсації за невикористані дні відпустки;
  • додаткових гарантій передбачених колективним договором;
  • вихідної допомоги при звільненні — якщо це передбачено (ст. 44 КЗпП).

Який розмір вихідної допомоги у 2024 році

Вихідна допомога — це грошова виплата працівникові, який звільнений не за власним бажанням. Вона здійснюється роботодавцем у випадках, що визначені законодавством або умовами договору. Основною метою вихідної допомоги є підтримка працівника під час пошуку нового місця роботи.

Згідно зі ст. 44 КЗпП, при звільненні з ініціативи роботодавця виплачується вихідна допомога. Розмір вихідної допомоги може бути визначений колективним або трудовим договором, але не повинен бути меншим за мінімально встановлений законодавством. Так, вихідна допомога виплачується у таких розмірах:

  • при зміні організації виробництва, недостатній кваліфікації або відмові працівника від переведення на нове місце роботи разом з підприємством, виплачується не менше одного середнього місячного заробітку;
  • у розмірі двох мінімальних зарплат при призові або вступі на військову службу, а також при направленні на альтернативну (невійськову) службу;
  • не менше тримісячного середнього заробітку, якщо працівника звільнено через порушення власником або уповноваженим органом трудового законодавства чи умов договору;
  • не менше ніж шестимісячний середній заробіток — при припиненні трудових відносин з посадовою особою через порушення вимог у сфері ліцензування, видачі дозволів чи надання адміністративних послуг.

Виплата вихідної допомоги здійснюється разом з усіма іншими належними сумами в день звільнення. Варто зазначити, що трудове законодавство не передбачає грошову компенсацію при звільненні за згодою сторін. Однак, під час укладення трудового договору, сторони можуть прописати таку можливість.

Раніше ми писали, що під час воєнного стану роботодавці, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб (ВПО), мають право на отримання компенсацій від держави. У грудні 2024 року визначені конкретні суми компенсацій та порядок їх оформлення.

Також ми розповідали, що в Україні працівники бюджетних установ мають право на отримання додаткових коштів під час відпустки. Ці гроші виділяються щороку і можуть бути використані для оздоровлення під час відпочинку.

виплати гроші звільнення компенсація роботодавці

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