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Компенсация за незаконное увольнение — сколько можно получить

4 декабря 2024 16:16
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Незаконное увольнение — какую компенсацию может получить работник в 2024 году
Человек держит украинские гривны. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

За период своей трудовой деятельности люди обычно сменяют немало работ. При переходе на новое место важно соблюдать трудовое законодательство как работодателю, так и работнику. Однако иногда человек идет не по собственному желанию. В таких случаях, если увольнение инициирует работодатель, украинцы могут рассчитывать не только на выплату зарплаты, но и на денежную компенсацию.

О том, какие выплаты предусмотрены работнику при увольнении с должности, определено в Кодексе законов о труде Украины.

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На какие выплаты имеет право уволенный работник

При увольнении работника необходимо произвести полный расчет. Заработная плата, принадлежащая работнику, должна быть выплачена в день увольнения. Если в этот день работник не работал, выплату следует произвести не позднее следующего дня после того, как бывший сотрудник обратится за расчетом. Кроме того, при увольнении осуществляется выплата:

  • заработной платы;
  • компенсации за неиспользованные дни отпуска;
  • дополнительных гарантий, предусмотренных коллективным договором;
  • выходного пособия при увольнении — если это предусмотрено (ст. 44 КЗоТ).

Каков размер выходного пособия в 2024 году

Выходное пособие — это денежная выплата работнику, уволенному не по собственному желанию. Она осуществляется работодателем в случаях, определенных законодательством или условиями договора. Основной целью выходного пособия является поддержка работника при поиске нового места работы.

Согласно ст. 44 КЗоТ, при увольнении по инициативе работодателя выплачивается выходное пособие. Размер выходного пособия может быть определен коллективным или трудовым договором, но не должен быть меньше минимально установленного законодательством. Так, выходное пособие выплачивается в следующих размерах:

  • при смене организации производства, недостаточной квалификации или отказе работника от перевода на новое место работы вместе с предприятием, выплачивается не менее одного среднего месячного заработка;
  • в размере двух минимальных зарплат при призыве или поступлении на военную службу, а также при направлении на альтернативную (невоенную) службу;
  • не менее трехмесячного среднего заработка, если работник уволен из-за нарушения собственником или уполномоченным органом трудового законодательства или условий договора;
  • не менее шестимесячного среднего заработка — при прекращении трудовых отношений с должностным лицом из-за нарушения требований в сфере лицензирования, выдачи разрешений или предоставления административных услуг.

Выплата выходного пособия производится вместе со всеми другими причитающимися суммами в день увольнения. Следует отметить, что трудовое законодательство не предусматривает денежную компенсацию при увольнении по согласию сторон. Однако при заключении трудового договора стороны могут прописать такую возможность.

Ранее мы писали, что во время военного положения работодатели, трудоустраивающие внутренне перемещенные лица (ВПЛ), имеют право на получение компенсаций от государства. В декабре 2024 г. определены конкретные суммы компенсаций и порядок их оформления.

Также мы рассказывали, что в Украине работники бюджетных учреждений имеют право на получение дополнительных средств во время отпуска. Эти деньги выделяются ежегодно и могут использоваться для оздоровления во время отдыха.

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