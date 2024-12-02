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Компенсація за комуналку — кому і за що повернуть гроші

2 грудня 2024 08:51
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Перевірка платіжок за комуналку — кому повернуть гроші
Людина тримає гроші в руці. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

З початком опалювального сезону питання правильних рахунків за житлово-комунальні послуги стає дедалі актуальнішим для українців. Держпродспоживслужба активно реагує на скарги споживачів та перевіряє комунальні підприємства, аби захистити права громадян.

Про те, кому можуть повернути гроші за комуналку, пояснили на сайті Держпродспоживслужби.

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Держпродспоживслужба здійснила 203 позапланові перевірки комунальних підприємств і виявила численні порушення, які оцінюються у мільйони гривень.  Під час перевірок було накладено штрафні санкції, винесено обов’язкові приписи, а споживачам компенсовано понад 1,6 млн грн за необґрунтовані нарахування.

З початком опалювального сезону громадянам радять ретельно перевіряти рахунки за житлово-комунальні послуги. Держпродспоживслужба продовжує проводити перевірки та захищати права споживачів. З квітня 2024 року було здійснено 203 перевірки на ринку комунальних послуг, за результатами яких:

  • запобігли завищенню платежів на 1,3 млн грн;
  • накладено штрафи на підприємства на суму 3,18 млн грн;
  • притягнуто до відповідальності 124 посадових осіб, які сплатили штрафи загальною сумою понад 236 тис. грн.

Як отримати компенсацію за комуналки

Якщо у платіжках виявлено помилки або виникли сумніви щодо нарахувань, споживачі можуть звернутися до Держпродспоживслужби одним із таких способів:

  1. Поштою: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001.
  2. Онлайн: заповнивши форму на офіційному сайті відомства;
  3. Електронною поштою: відправивши звернення на econsumer-info@dpss.gov.ua;

Вже зараз задля усунення порушень було видано 94 приписи, які допомогли зробити тарифи  відповідними до законодавства. Загалом до бюджету надійшло 3,4 млн грн, а споживачам повернули 1,6 млн грн.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що з початком опалювального сезону витрати на газ значно зростають. Саме тому громадяни турбуються про можливе підвищення тарифів.

Також ми розповідали, що держава пропонує два способи заощадити на комунальних послугах: субсидії та пільги. Однак допомогу надають не всім, кожен з цих видів підтримки має свої умови отримання.

тарифи комунальні послуги гроші платежі комунальні служби

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