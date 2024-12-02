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Компенсация за коммуналку — кому и за что вернут деньги

2 декабря 2024 08:51
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Проверка платежек за коммуналку — кому вернут деньги
Человек держит деньги в руке. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

С началом отопительного сезона вопрос правильных счетов за жилищно-коммунальные услуги становится все более актуальным для украинцев. Госпродпотребслужба активно реагирует на жалобы потребителей и проверяет коммунальные предприятия, чтобы защитить права граждан.

О том, кому могут вернуть деньги за коммуналку, пояснили на сайте Госпродпотребслужбы.

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Госпродслужба провела 203 внеплановые проверки коммунальных предприятий и выявила многочисленные нарушения, которые оцениваются в миллионы гривен. В ходе проверок были наложены штрафные санкции, вынесены обязательные предписания, а потребителям компенсировано более 1,6 млн грн за необоснованные начисления.

С началом отопительного сезона гражданам рекомендуют тщательно проверять счета за жилищно-коммунальные услуги. Госпродпотребслужба продолжает проводить проверки и защищать права потребителей. С апреля 2024 года было проведено 203 проверки на рынке коммунальных услуг, по результатам которых:

  • предотвратили завышение платежей на 1,3 млн грн;
  • наложены штрафы на предприятия на сумму 3,18 млн. грн.;
  • привлечены к ответственности 124 должностных лица, уплатившие штрафы общей суммой свыше 236 тыс. грн.

Как получить компенсацию за коммуналки

Если в платежках обнаружены ошибки или возникли сомнения в начислениях, потребители могут обратиться в Госпродпотребслужбу одним из следующих способов:

  1. По почте: ул. Б. Гринченко, 1, г. Киев, 01001.
  2. Онлайн: заполнив форму на официальном сайте ведомства;
  3. По электронной почте: отправив обращение на econsumer-info@dpss.gov.ua;

Уже сейчас для устранения нарушений было выдано 94 предписания, которые помогли привести тарифы в соответствие с законодательством. В общей сложности в бюджет поступило 3,4 млн грн, а потребителям вернули 1,6 млн грн.

Что еще стоит знать

Раньше мы писали, что с началом отопительного сезона расходы на газ значительно растут. Именно поэтому граждане беспокоятся о возможном повышении тарифов.

Также мы рассказывали, что государство предлагает два способа сэкономить на коммунальных услугах: субсидии и льготы. Однако помощь оказывается не всем, каждый из этих видов поддержки имеет свои условия получения.

тарифы коммунальные услуги деньги платежи коммунальные службы

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