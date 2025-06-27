10 лет стажа — можно ли оформить пенсию и какой будет сумма выплат

Пожилой мужчина в кассе банка. Фото: УНИАН

В 2025 году размер пенсионных выплат в Украине определяется несколькими основными факторами — количеством приобретенного страхового стажа, уровнем заработной платы и возрастом человека. Поэтому граждане, которые имеют только 10 лет официального стажа, могут иметь трудности при оформлении пенсии.

О том, сколько стажа нужно иметь для выхода на пенсию в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама

Читайте также:

Какой страховой стаж нужен в 2025 году

С начала 2025 года в Украине изменены минимальные требования к страховому стажу. Теперь для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.

Если же человек не достиг необходимого стажа, возможность получить пенсию наступает позже:

в 63 года — если стаж составляет от 22 до 31 года;

в 65 лет — если за плечами есть от 15 до 21 года страхового стажа.

Когда у человека менее 15 лет стажа, пенсию по возрасту ему не назначают. В таком случае предусмотрена социальная помощь от государства.

Сколько можно получать при 10 годах стажа

Граждане, которые имеют лишь 10 лет страхового стажа, могут рассчитывать только на социальную выплату от государства по достижении 65-летнего возраста.

В 2025 году размер такой помощи рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных граждан (2 361 грн) и средним совокупным доходом семьи за последние полгода.

При этом сумма социальной пенсии не может превышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 3 028 гривен. Социальную помощь по возрасту без наличия трудового стажа пересматривают раз в полгода — с учетом изменений в имущественном положении и среднего совокупного дохода за месяц.

Также людям с 10-летним стажем могут начислять дополнительные выплаты, если они имеют статус человека с инвалидностью или относятся к льготным категориям — ветеранам войны, многодетным матерям и т.д.

Ранее мы писали, что в июле части украинских пенсионеров будет проведен перерасчет выплат. Речь идет о гражданах, которые достигли пенсионного возраста и имеют необходимый страховой стаж: не менее 30 лет для женщин и 35 лет — для мужчин.

Также мы рассказывали, что из-за сложной экономической ситуации, вызванной полномасштабной войной, многие предприятия вынуждены прекращать деятельность или сокращать работников. В результате многие украинцы остаются без работы. При этом особенно трудно устроиться тем, кому до выхода на пенсию осталось совсем немного времени.