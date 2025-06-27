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Головна Економіка 10 років стажу — які виплати можна отримувати у 2025 році

10 років стажу — які виплати можна отримувати у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 05:45
10 років стажу — чи можна оформити пенсію та якою буде сума виплат
Чоловік похилого віку в касі банку. Фото: УНІАН
Ключові моменти Який страховий стаж потрібен у 2025 році Скільки можна отримувати при 10 роках стажу

У 2025 році розмір пенсійних виплат в Україні визначається кількома основними чинниками — кількістю набутого страхового стажу, рівнем заробітної плати та віком людини. Через це громадяни, які мають лише 10 років офіційного стажу, можуть мати труднощі при оформленні пенсії.

Про те, скільки стажу потрібно мати для виходу на пенсію у 2025 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Який страховий стаж потрібен у 2025 році

З початку 2025 року в Україні змінено мінімальні вимоги до страхового стажу. Тепер для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу.

Якщо ж людина не досягла необхідного стажу, можливість отримати пенсію настає пізніше:

  • у 63 роки — якщо стаж становить від 22 до 31 року;
  • у 65 років — якщо за плечима є від 15 до 21 року страхового стажу.

Коли у людини менш ніж 15 років стажу, пенсію за віком їй не призначають. У такому випадку передбачено соціальну допомогу від держави.

Скільки можна отримувати при 10 роках стажу

Громадяни, які мають лише 10 років страхового стажу, можуть розраховувати лише на соціальну виплату від держави після досягнення 65-річного віку.

У 2025 році розмір такої допомоги розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних громадян (2 361 грн) та середнім сукупним доходом родини за останні пів року.

При цьому сума соціальної пенсії не може перевищувати прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 028 гривень. Соціальну допомогу за віком без наявного трудового стажу переглядають раз на пів року — з урахуванням змін у майновому становищі та середнього сукупного доходу за місяць.

Також людям з 10-річним стажем можуть нараховувати додаткові виплати, якщо вони мають статус людини з інвалідністю або належать до пільгових категорій — ветеранів війни, багатодітних матерів тощо.

Раніше ми писали, що у  липні частині українських пенсіонерів буде проведено перерахунок виплат. Йдеться про громадян, які досягли пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж: не менше 30 років для жінок і 35 років — для чоловіків.

Також ми розповідали, що через складну економічну ситуацію, спричинену повномасштабною війною, чимало підприємств змушені припиняти діяльність або скорочувати працівників. У результаті багато українців залишаються без роботи. При цьому особливо важко влаштуватися тим, кому до виходу на пенсію залишилося зовсім небагато часу.

виплати пенсії пенсіонери стаж Пенсійний Фонд
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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