Некоторым украинцам выплачивают сразу 10 пенсий — кто получит деньги в сентябре

В Украине некоторые категории людей почтенного возраста имеют возможность получить разовую денежную помощь, равную сумме десяти их ежемесячных пенсий. Это право распространяется на тех, кто работал на определенных законодательством должностях и имеет необходимый трудовой стаж.

О том, кто может получить сразу 10 пенсий при выходе на заслуженный отдых в сентябре 2025 года, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Кто может претендовать на единовременное пособие

Разовая выплата при назначении пенсии по возрасту предоставляется работникам государственных и коммунальных учреждений в сферах здравоохранения, образования и некоторых других отраслях, финансируемых из бюджета.

Порядок ее предоставления закреплен в законе "О пенсионном обеспечении" и соответствующем постановлении Кабинета Министров Украины. Выплата в размере десяти пенсий возможна при наличии специального стажа работы:

не менее 30 лет для женщин;

не менее 35 лет для мужчин.

Кроме того, на момент выхода на пенсию лицо должно работать в учреждении государственной или коммунальной формы собственности и занимать должность, дающую право на пенсию за выслугу лет.

Такая помощь предоставляется только тогда, когда пенсия по возрасту назначается впервые. Если человек уже получал любой другой вид пенсионного обеспечения, право на 10 выплат не возникает.

