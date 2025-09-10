Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика 10 пенсий сразу — кому государство оказывает такую поддержку

10 пенсий сразу — кому государство оказывает такую поддержку

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 05:45
Некоторым украинцам выплачивают сразу 10 пенсий — кто получит деньги в сентябре
Человек держит деньги. Фото: УНИАН

В Украине некоторые категории людей почтенного возраста имеют возможность получить разовую денежную помощь, равную сумме десяти их ежемесячных пенсий. Это право распространяется на тех, кто работал на определенных законодательством должностях и имеет необходимый трудовой стаж.

О том, кто может получить сразу 10 пенсий при выходе на заслуженный отдых в сентябре 2025 года, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама
Читайте также:

Кто может претендовать на единовременное пособие

Разовая выплата при назначении пенсии по возрасту предоставляется работникам государственных и коммунальных учреждений в сферах здравоохранения, образования и некоторых других отраслях, финансируемых из бюджета.

Порядок ее предоставления закреплен в законе "О пенсионном обеспечении" и соответствующем постановлении Кабинета Министров Украины. Выплата в размере десяти пенсий возможна при наличии специального стажа работы:

  • не менее 30 лет для женщин;
  • не менее 35 лет для мужчин.

Кроме того, на момент выхода на пенсию лицо должно работать в учреждении государственной или коммунальной формы собственности и занимать должность, дающую право на пенсию за выслугу лет.

Такая помощь предоставляется только тогда, когда пенсия по возрасту назначается впервые. Если человек уже получал любой другой вид пенсионного обеспечения, право на 10 выплат не возникает.

Что еще будет интересно украинцам

Ранее мы писали, что в 2025 году украинские пенсионеры, которые сделали весомый вклад в развитие страны, смогут ежемесячно получать дополнительные средства к своей пенсии.

Также мы рассказывали, что Верховная Рада должна уделять особое внимание социальной политике. Прежде всего необходимо сосредоточиться на повышении минимальных пенсий и прожиточного минимума, ведь установленные на 2025 год суммы не позволяют обеспечить достойную жизнь граждан.

выплаты пенсии деньги пенсионеры Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации