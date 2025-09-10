Відео
Головна Економіка 10 пенсій одразу — кому держава надає таку підтримку у вересні

10 пенсій одразу — кому держава надає таку підтримку у вересні

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 05:45
Деяким українцям виплачують одразу 10 пенсій — хто отримає гроші у вересні
Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

В Україні деякі категорії людей поважного віку мають можливість отримати разову грошову допомогу, яка дорівнює сумі десяти їхніх щомісячних пенсій. Це право поширюється на тих, хто працював на визначених законодавством посадах та має необхідний трудовий стаж.

Про те, хто може отримати одразу 10 пенсій при виході на заслужений відпочинок у вересні 2025 року, пояснили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

Хто може претендувати на одноразову допомогу

Разова виплата при призначенні пенсії за віком надається працівникам державних і комунальних установ у сферах охорони здоров’я, освіти та деяких інших галузях, що фінансуються з бюджету.

Порядок її надання закріплений у законі "Про пенсійне забезпечення" та відповідній постанові Кабінету Міністрів України. Виплата у розмірі десяти пенсій можлива за наявності спеціального стажу роботи: 

  • не менше 30 років для жінок;
  • не менше 35 років для чоловіків.

Крім того, на момент виходу на пенсію особа має працювати в закладі державної чи комунальної форми власності й обіймати посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років.

Така допомога надається тільки тоді, коли пенсія за віком призначається вперше. Якщо людина вже отримувала будь-який інший вид пенсійного забезпечення, право на 10 виплат не виникає.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що у 2025 році українські пенсіонери, які зробили вагомий внесок у розвиток країни, зможуть щомісяця отримувати додаткові кошти до своєї пенсії.

Також ми розповідали, що Верховна Рада має приділяти особливу увагу соціальній політиці. Насамперед необхідно зосередитися на підвищенні мінімальних пенсій та прожиткового мінімуму, адже встановлені на 2025 рік суми не дозволяють забезпечити гідне життя громадян.

виплати пенсії гроші пенсіонери Пенсійний Фонд
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
