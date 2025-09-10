Деяким українцям виплачують одразу 10 пенсій — хто отримає гроші у вересні

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

В Україні деякі категорії людей поважного віку мають можливість отримати разову грошову допомогу, яка дорівнює сумі десяти їхніх щомісячних пенсій. Це право поширюється на тих, хто працював на визначених законодавством посадах та має необхідний трудовий стаж.

Про те, хто може отримати одразу 10 пенсій при виході на заслужений відпочинок у вересні 2025 року, пояснили в Пенсійному фонді України.

Хто може претендувати на одноразову допомогу

Разова виплата при призначенні пенсії за віком надається працівникам державних і комунальних установ у сферах охорони здоров’я, освіти та деяких інших галузях, що фінансуються з бюджету.

Порядок її надання закріплений у законі "Про пенсійне забезпечення" та відповідній постанові Кабінету Міністрів України. Виплата у розмірі десяти пенсій можлива за наявності спеціального стажу роботи:

не менше 30 років для жінок;

не менше 35 років для чоловіків.

Крім того, на момент виходу на пенсію особа має працювати в закладі державної чи комунальної форми власності й обіймати посаду, яка дає право на пенсію за вислугу років.

Така допомога надається тільки тоді, коли пенсія за віком призначається вперше. Якщо людина вже отримувала будь-який інший вид пенсійного забезпечення, право на 10 виплат не виникає.

