Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Живая или искусственная елка — как выбрать идеальный вариант

Живая или искусственная елка — как выбрать идеальный вариант

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 10:00
Как выбрать новогоднюю елку - живая или искусственная, сравнение, советы и ключевые преимущества
Девушка держит новогоднюю елку. Фото: Freepik

Перед новогодними праздниками многие колеблются между живой и искусственной елкой. Оба варианта имеют свои преимущества, недостатки и особенности ухода, которые влияют на комфорт и настроение.

Новини.LIVE делится советами, как сделать правильный выбор и подобрать елку, которая идеально подойдет для вашего дома.

Реклама
Читайте также:

Живая елка: аромат, атмосфера и естественный вид

Натуральный запах хвои создает праздничное настроение, поэтому живая елка часто становится центром зимних декораций. Важно выбирать дерево со свежими, упругими ветвями и устанавливать его в воду — это продлит срок "свежести".
Преимущества: естественный аромат, экологичность, возможность выбрать елку в горшке и высадить ее после праздников.
Недостатки: требует ухода, может осыпаться, покупать придется ежегодно.

Искусственная елка: долговечность и экономия

Искусственные елки позволяют подобрать любой стиль — классический, заснеженный или дизайнерский. Они практичны и служат много лет, что делает их экономным вариантом.
Преимущества: долговечность, отсутствие мусора, широкий выбор форм и размеров.
Недостатки: необходимо правильно хранить, а модели с непривычным дизайном могут быстро "надоесть".

На что обращать внимание при выборе

  • Для живой елки — свежесть веток, ровная форма, подходящий размер и возможность установки в воду.
  • Для искусственной — прочная основа, качественные материалы, шарнирные ветви для удобства складывания.
  • У елок в горшках — состояние корневой системы и адаптированность к пересадке.

Правильный выбор зависит от ваших привычек, бюджета и желаемой атмосферы. Оба варианта могут сделать праздник идеальным, если подойти к выбору взвешенно.

Мы уже рассказывали о том, как быстро определить самые сладкие и сочные апельсины.

Также ранее объясняли то, какие цвета, стили и акценты выбрать, чтобы елка привлекала счастье.

Подробнее мы рассказывали о том, как быстро сделать стильный рождественский декор из бумаги своими руками.

праздники новогодняя елка советы преимущества Новый год 2026
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации