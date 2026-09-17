Что положить в зеленые помидоры, чтобы они быстрее покраснели: один продукт

Зеленые помидоры в ящике. Фото: dreamstime.com

Сентябрь во многих регионах Украины оказался довольно холодным, поэтому огородникам пришлось как можно быстрее собирать урожай помидоров, чтобы плоды не замерзли. Если вы собрали зеленые помидоры, их созревание можно легко ускорить дома. Причем солнечное подоконник им для этого не нужен. Ускорить процесс поможет всего один продукт.

Что положить к зеленым помидорам, чтобы они быстрее покраснели, рассказала специалист Petitchef, передает Новини.LIVE.

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Какие плоды можно оставить для созревания

Отбирайте помидоры, которые уже достигли характерного для сорта размера, остаются упругими и не имеют трещин, плесени или поврежденных участков. Хорошо, если кожица уже посветлела или появился первый розовый оттенок.

Мелкие недоразвитые плоды могут так и не созреть нормально. Подмерзшие, больные и сильно побитые экземпляры также не стоит добавлять к здоровому урожаю.

Что положить к зеленым помидорам, чтобы они покраснели

Все, что вам понадобится, — это спелый банан. Этот продукт выделяет этилен — природный газ, который стимулирует созревание плодов. Если положить банан вместе с помидорами в коробку или бумажный пакет, газ будет задерживаться рядом с ними и помогать им созревать быстрее.

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Очищать банан не нужно. Подготовьте чистую сухую картонную коробку или бумажный пакет. Аккуратно разложите плоды, желательно в один слой, чтобы они не давили друг на друга. Положите сверху банан и неплотно прикройте коробку или завяжите верх пакета. Не используйте герметично закрытый полиэтиленовый пакет. Внутри может скапливаться влага, а это повышает риск появления плесени. Оставьте емкость при комнатной температуре, подальше от прямых солнечных лучей и горячей батареи. Холодильник тоже не подходит, ведь холод замедляет созревание и может ухудшить вкус.

Когда ждать результата

Помидоры, которые уже начали менять цвет, могут созреть за несколько дней. Зеленым понадобится больше времени. При температуре от +18 до +21°C созревание зеленых плодов обычно длится примерно две недели. Ежедневно проверяйте содержимое коробки. Спелые помидоры убирайте. Проверяйте и банан, чтобы он не начал портиться.

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