Що покласти до зелених помідорів, щоб вони швидше почервоніли: фахівці назвали продукт

Зелені помідори у ящику. Фото: dreamstime.com

Вересень у багатьох регіонах України виявився доволі холодним, тож городникам довелось якнайшвидше збирати врожай помідорів, щоб плоди не померзли. Якщо ви зібрали зелені томати, їхнє дозрівання можна легко прискорити вдома. Причому сонячне підвіконня їм для цього не потрібне. Прискорити процес допоможе всього один продукт.

Що покласти до зелених помідорів, щоб вони швидше почервоніли, розповіла фахівці Petitchef, передає Новини.LIVE.

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Які плоди можна залишити на дозрівання

Відбирайте томати, які вже набрали характерного для сорту розміру, залишаються пружними та не мають тріщин, плісняви чи пошкоджених ділянок. Добре, якщо шкірка вже посвітлішала або з'явився перший рожевий відтінок.

Дрібні недорозвинені плоди можуть так і не достигнути нормально. Підмерзлі, хворі та сильно побиті екземпляри також не варто класти до здорового врожаю.

Що покласти до зелених помідорів, щоб вони почервоніли

Все, що вам знадобиться, це стиглий банан. Цей продукт виділяє етилен — природний газ, який стимулює дозрівання плодів. Якщо покласти банан разом із томатами у коробку чи паперовий пакет, газ затримуватиметься біля них і допомагатиме їм достигати швидше.

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Очищати банан не потрібно. Підготуйте чисту суху картонну коробку або паперовий пакет. Обережно розкладіть плоди, бажано одним шаром, щоб вони не тиснули один на одного. Покладіть зверху банан і нещільно прикрийте коробку або загорніть верх пакета. Не використовуйте герметично закритий поліетиленовий пакет. Усередині може накопичуватися волога, а це підвищує ризик появи плісняви. Залиште ємність за кімнатної температури, подалі від прямого сонця та гарячої батареї. Холодильник теж не підходить, адже холод уповільнює достигання та може погіршити смак.

Коли чекати результату

Томати, які вже почали змінювати колір, можуть достигнути за кілька днів. Зеленим знадобиться більше часу. За температури від +18 до +21°C дозрівання зелених плодів зазвичай триває приблизно два тижні. Щодня переглядайте вміст коробки. Стиглі помідори забирайте. Перевіряйте й банан, щоб він не почав псуватися.

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