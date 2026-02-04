Чем подкормить орхидею зимой - рисовый отвар для обильного цветения

Орхидея в горшке. Фото: Pinterest

Зимой орхидеи часто прекращают цвести из-за холода и стресса, но простая домашняя подкормка помогает быстро вернуть растению силы и стимулирует появление новых бутонов. Для этого нужен лишь обычный рисовый отвар.

Новини.LIVE объясняет, как правильно подкормить орхидею, чтобы она снова зацвела даже в прохладной квартире.

Почему орхидея прекращает цвести

Недостаток тепла, резкие колебания температуры и ошибки в поливе быстро угнетают орхидею. Особенно это заметно во время отключений электроэнергии — растение останавливает развитие и сбрасывает бутоны. В таком состоянии орхидее особенно важно получить мягкое питание, которое поможет стабилизировать ее рост.

Простая подкормка из кухни

Для натурального удобрения достаточно рисового отвара. Он мягкий, безопасный и подходит даже для ослабленных растений. Как приготовить:

промыть рис;

сварить в воде без соли и специй 10-15 минут;

когда вода станет белой — слить;

использовать 50 мл отвара после охлаждения.

Остатки можно хранить в холодильнике несколько дней.

Как применять

Поливайте орхидею теплой жидкостью — холод от холодильника может вызвать стресс. 50 мл хватает на 1-2 полива с интервалом 3-4 дня. Для одного растения этого вполне достаточно. Регулярность такой подкормки поможет цветку быстрее восстановиться и заложить новые бутоны.

Почему рисовый отвар работает

В отваре содержатся кремний, фосфор, магний и витамины B, которые отвечают за:

укрепление стебля;

устойчивость к холоду;

образование бутонов;

активное длительное цветение.

Орхидея быстрее усваивает влагу, легче переживает перепады температур и формирует новые бутоны даже зимой.

