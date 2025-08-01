Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Лишняя трава больше не проблема — как можно предотвратить ее рост

Лишняя трава больше не проблема — как можно предотвратить ее рост

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 19:30
Что нужно сделать, чтобы трава не росла на огороде и в саду — эффективные методы
Человек, который опрыскивает траву на участке. Фото: Pinterest

Если на вашей территории растет здоровая и ухоженная трава — это красиво, но когда она внезапно появляется в разных местах в саду, то она уже имеет не такой привлекательный вид. Опытные дачники рассказали, что стоит сделать, чтобы трава не росла на ненужных участках.

Об этом рассказывает Martha Stewart.

Реклама
Читайте также:

Как можно избавиться от нежелательной травы на участке

Мульчирование травы

Этот метод считается одним из самых лучших в борьбе с нежелательной травой на территории. Дело в том, что мульча не дает солнечному свету проникать к семенам травы, тем самым, блокируя их прорастание. Чтобы предотвратить рост травы, разложите мульчу слоем семь с половиной сантиметров и каждый год меняйте старый слой на свежий.

Самыми лучшими материалами для мульчирования являются:

  • Измельченные листья
  • Сухая трава
  • Солома
  • Древесная щепа
Трава
Трава между камнями на участке. Фото: Ardula

Физическое удаление травы

Эксперты также советуют попробовать руками вытащить траву вместе с ее корневой системой. Но перед этой процедурой обязательно смочите землю, чтобы вам было легче выдергивать растительность. Чтобы разрыхлить траву с глубокими корнями, воспользуйтесь специальным инструментом.

Использование самодельного спрея от сорняков

Можете опрыскать траву спреем из уксуса или средства для мытья посуды. Но будьте осторожны и обрабатывайте только траву, ведь эти гербициды могут уничтожать растения, которые не нужно.

Опрыскивание травы
Процесс опрыскивания травы на территории. Фото: Pinterest

Выбор правильного сорта травы

Прежде чем высаживать траву на территории, выберите сорт, который не будет быстро расти и его будет легче искоренить.

Использование барьеров

Чтобы избежать разрастания травы на участке, установите металлические бордюры вокруг внешней стороны грядки. Расположите эти барьеры на десять сантиметров ниже верхнего слоя земли, чтобы корни не смогли "пройти" дальше.

Напомним, мы писали о том, где можно полезно использовать скошенную траву.

Ранее мы рассказывали о том, как нужно косить траву, чтобы не навредить ее росту.

Также мы сообщали о том, в какое время суток лучше косить газон на территории.

растения советы сад народные методы эффективные способы трава
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации