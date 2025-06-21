Коли краще косити газон — в який час доби це робити, поради дачникам

Дачник, який косить траву на ділянці. Фото: Freepik

Те, який вигляд матиме ваш газон, залежить не лише від процесу скошення, а й від часу цієї процедури. Досвідчені дачники розповіли, в який час доби це потрібно робити, а коли цим займатися категорично не рекомендується, щоб не зіпсувати вигляд своєї ділянки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Коли варто косити газон на ділянці

Зранку — з восьмої до десятої години

У цей час трава вже висохне, але сонячні промені ще не такі пекучі, як вдень. Це важливо для того, щоб не залишити опіків на траві після свіжих зрізів. Досвідчені дачники рекомендують косити газонну траву на ділянці саме в цей час, коли ще не так спекотно надворі.

Ввечері — з 16 до 18 години

Цей час вважається найсприятливішим для скошування трави на дачній ділянці. В цей момент сонце вже не таке активне, а тому трава не буде стресувати. Газон після скошування встигне відновитися до темряви, коли з’явиться роса.

Підстригання трави на газоні. Фото: Pinterest

Коли категорично не можна косити газон

Рано вранці

Вранці на траві ще є роса, на якій дуже важко косити, адже вона може прилипати до газонокосарки і робити леза тупими. Оскільки земля ще волога, інструмент може витягнути траву разом з корінням і постригти її не так рівно. А ще травинки стають більш вразливими до хвороб, тому краще не стригти газон після дощу.

Опівдні

Не можна косити газонну траву в період з 12 до 16 години дня, адже ця трава стає більш схильною до пошкоджень, а сонячні промені можуть її ще більше послабити.

Пізно ввечері

Дачники не радять пізно скошувати траву на газоні через те, що роса впаде на верхівки трави, які ви щойно скосили, в результаті чого можуть розвинутися грибкові хвороби.

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