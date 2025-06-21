Когда лучше косить газон — в какое время суток это делать, советы дачникам

Дачник, который косит траву на участке. Фото: Freepik

То, как будет выглядеть ваш газон, зависит не только от процесса скашивания, но и от времени этой процедуры. Опытные дачники рассказали, в какое время суток это нужно делать, а когда этим заниматься категорически не рекомендуется, чтобы не испортить вид своего участка.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Когда стоит косить газон на участке

Утром — с восьми до десяти часов

В это время трава уже высохнет, но солнечные лучи еще не такие жгучие, как днем. Это важно для того, чтобы не оставить ожогов на траве после свежих срезов. Опытные дачники рекомендуют косить газонную траву на участке именно в это время, когда еще не так жарко на улице.

Вечером — с 16 до 18 часов

Это время считается самым благоприятным для скашивания травы на дачном участке. В этот момент солнце уже не такое активное, а потому трава не будет стресовать. Газон после скашивания успеет восстановиться до темноты, когда появится роса.

Подстригание травы на газоне. Фото: Pinterest

Когда категорически нельзя косить газон

Рано утром

Утром на траве еще есть роса, на которой очень трудно косить, ведь она может прилипать к газонокосилке и делать лезвия тупыми. Поскольку земля еще влажная, инструмент может вытянуть траву вместе с корнями и постричь ее не так ровно. А еще травинки становятся более уязвимыми к болезням, поэтому лучше не стричь газон после дождя.

В полдень

Нельзя косить газонную траву в период с 12 до 16 часов дня, ведь эта трава становится более подверженной повреждениям, а солнечные лучи могут ее еще больше ослабить.

Поздно вечером

Дачники не советуют поздно скашивать траву на газоне из-за того, что роса упадет на верхушки травы, которые вы только что скосили, в результате чего могут развиться грибковые болезни.

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