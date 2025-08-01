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Головна Дім та город Зайва трава більше не проблема — як можна запобігти її зростанню

Зайва трава більше не проблема — як можна запобігти її зростанню

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 19:30
Що треба зробити, щоб трава не росла на городі та в саду — ефективні методи
Людина, яка обприскує траву на ділянці. Фото: Pinterest

Якщо на вашій території росте здорова і доглянута трава — це гарно, але коли вона раптово з’являється в різних місцях у саду, то вона вже має не такий привабливий вигляд. Досвідчені дачники розповіли, що варто зробити, щоб трава не росла на непотрібних ділянках.

Про це розповідає Martha Stewart.

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Мульчування трави

Цей метод вважається одним з найкращих у боротьбі з небажаною травою на території. Річ у тім, що мульча не дає сонячному світлу проникати до насіння трави, тим самим, блокуючи їхнє проростання. Щоб запобігти росту трави, розкладіть мульчу шаром сім з половиною сантиметрів і щороку змінюйте старий шар на свіжий.  

Найкращими матеріалами для мульчування є:

  • Подрібнене листя
  • Суха трава
  • Солома
  • Деревна тріска
Трава
Трава між камінням на ділянці. Фото: Ardula

Фізичне видалення трави

Експерти також радять спробувати руками витягнути траву разом з її кореневою системою. Але перед цією процедурою обов’язково змочіть землю, щоб вам було легше висмикувати рослинність. Щоб розпушити траву з глибоким корінням, скористайтеся спеціальним інструментом. 

Використання саморобного спрея від бур’янів

Можете обприскати траву спреєм з оцту або засобу для миття посуду. Але будьте обережні та обробляйте тільки траву, адже ці гербіциди можуть знищувати рослини, які не потрібно.

Опрыскивание травы
Процес обприскування трави на території. Фото: Pinterest

Вибір правильного сорту трави

Перш ніж висаджувати траву на території, оберіть сорт, який не буде швидко рости і його буде легше викорінити. 

Використання бар’єрів

Щоб уникнути розростання трави на ділянці, встановіть металеві бордюри навколо зовнішньої сторони грядки. Розмістіть ці бар’єри на десять сантиметрів нижче за верхній шар землі, щоб коріння не змогло "пройти" далі.

Нагадаємо, ми писали про те, де можна корисно використати скошену траву. 

Раніше ми розповідали про те, як потрібно косити траву, щоб не нашкодити її росту. 

Також ми повідомляли про те, в який час доби краще косити газон на території.

рослини поради сад народні методи ефективні способи трава
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
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